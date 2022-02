Stravaganti Sensazioni: concerto il 23 febbraio per la rassegna Una Stagione su Misura

Continua ‘Una Stagione su Misura’, la rassegna musicale del conservatorio Nicolini a cura di Patrizia Bernelich. Mercoledì 23 febbraio alle 9.30 il palco del salone ospiterà ‘Stravaganti Sensazioni’, concerto per pianoforte e percussioni eseguito dagli studenti della scuola di alta formazione musicale di via Santa Franca e rivolto a una decina di classi in presenza delle scuole primarie piacentine. “L’affinità tra pianoforte e percussioni è al centro dell’evento – precisa Patrizia Bernelich -.

Stravaganti Sensazioni

Il suono di entrambi gli strumenti nasce proprio da una percussione e questo scontro-incontro produce musiche ricche di forza, ritmo e potenza”. La scaletta del concerto comprende brani selezionati dalla raccolta Mikrokosmos dell’ungherese Bela Bartok eseguiti anche dal coro di voci bianche del conservatorio diretto dal maestro Giorgio Ubaldi e brani, tra gli altri, di Stefanuto, Sollima, Cirone interpretati dagli studenti della classe di percussioni. Infine i giovani spettatori potranno assistere ad una performance di body percussion.