Nuova struttura comunale, al via i primi cambiamenti: “Obiettivo migliorare la collaborazione e il lavoro condiviso tra uffici”

Nell’ambito del processo di riorganizzazione del personale e di assestamento della nuova struttura comunale, dal 1° luglio sono in corso alcuni cambiamenti che hanno l’obiettivo di migliorare la collaborazione, il dialogo e il lavoro condiviso tra uffici afferenti a uno stesso ambito o unità operativa.

In particolare, tra mercoledì 5 e lunedì 10 luglio gli uffici che si occupano di notifiche e autorizzazioni sanitarie, pubblici esercizi, edicole, pubblicità, occupazione spazi e aree pubbliche e il nucleo polizia annonaria tributaria / pubblici esercizi si trasferiranno dall’attuale sede comunale di via Beverora a quella di via Scalabrini 11, anche al fine di operare in sinergia con lo Sportello unico per le attività produttive.

Durante i giorni del trasloco sarà comunque possibile contattare gli uffici ai consueti recapiti telefonici e email. Già da qualche settimana si è completato il trasferimento nella sede di via Verdi 30 degli uffici che si occupano di patrimonio immobiliare e manutenzione degli edifici comunali: un accorpamento funzionale a unificare il comparto facente capo al dirigente del Settore Sviluppo del patrimonio.

In programma entro luglio anche il trasloco da via Beverora alla sede di palazzo Farnese degli uffici che si occupano di sport, marketing, artigianato, commercio in sede fissa e su aree pubbliche, che entrano a far parte del nuovo settore Marketing territoriale, istituito per coordinare le attività relative a eventi, sport, fiere, mercati, cultura e turismo in città. Sempre entro luglio è previsto inoltre lo spostamento dell’ufficio di Protezione civile da largo Anguissola alla sede di via Verdi 30.