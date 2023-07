Volley – Gas Sales Piacenza, ultimi giorni di prelazione per i vecchi abbonati per sottoscrivere l’abbonamento All Inclusive

Si chiude il 6 luglio 2023 compreso il periodo di prelazione rivolto agli abbonati della scorsa stagione interessati ad acquistare l’abbonamento All Inclusive confermando settore e posto. L’abbonamento All Inclusive è la grossa novità per la stagione 2023-2024 e permetterà, a chi lo sottoscriverà, di assistere a tutte le gare interne della stagione di Gas Sales Piacenza di Regular Season, Play Off, Champions League ed eventuale Quarto di Finale di Coppa Italia.

Il costo dell’abbonamento All Inclusive

• Tribuna Farnese € 330 (intero) 230 (ridotto), € 60 (Under 12)

• Tribuna Gotico € 280 (intero) 220 (ridotto), € 60 (Under 12)

• Tribuna Po e Tribuna Primogenita (ex Tribuna Lupi) 260 (intero), € 210 (ridotto), € 60 (Under 12)

• Abbonamento Curva Bovo e Sant’Antonino € 200 (intero), € 180 (ridotto), € 60 (Under 12)

L’abbonamento ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1953 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2002 compreso e successivi). L’Under 12 è riservato ai nati nel 2011 e successivi.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket. Chi deciderà di acquistare l’abbonamento tramite la piattaforma Vivaticket avrà la possibilità di distribuire il saldo in tre rate, tutte le informazioni sul sito www.vivaticket.com.

SPORTELLI BANCA DI PIACENZA

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

SPORTELLI GAS SALES ENERGIA

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.

Per ulteriori informazioni: tel. 0523 1886341; biglietteria@youenergyvolley.it.