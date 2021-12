Studente spara in una scuola nel Michigan e uccide tre giovani, paura per una studentessa piacentina

Attimi di terrore per una studentessa piacentina negli Stati Uniti, una ragazza che si trovava all’interno della Oxford High School, in Michigan, durante la sparatoria costata la vita a tre alunni. Otto invece le persone rimaste ferite. La studentessa piacentina si chiama Matilde Eleonori, frequenta il liceo Colombini e si trovava negli USA per un programma di studi internazionali.

Matilde stava per uscire dalla propria aula quando le porte blindate si sono chiuse (provvedimento adottato dagli istituti americani in seguito alle tragedie simili avvenute nel recente passato). La ragazza, così come i suoi compagni, hanno potuto lasciare le stanze e la scuola solo dopo che gli agenti hanno bloccato il killer.