Grande successo per “Nuove Esplosioni Val d’Arda Festival”, eventi fino al 3 luglio 2022

Grande successo, sabato 25 giugno a Fiorenzuola, a NUOVE ESPLOSIONI VAL D’ARDA FESTIVAL: più di duemila persone hanno assistito allo spettacolo “Moby Dick”, una produzione del Teatro dei Venti, una grande macchina teatrale e un cast di 20 artisti, tra attori, musicisti, acrobati e macchinisti teatrali, per portare in piazza la nave del capitano Achab e la sua ossessione per la Balena bianca.

NUOVE ESPLOSIONI FESTIVAL prosegue fino al 3 luglio

L’ordine delle cose:

spettacolo in auto, Prod. Teatro Dioniso e Arte in Scacco

27/28/29 giugno, FIORENZUOLA, Itinerante, 21.00



Franco Bernardi in concerto

30 giugno, MORFASSO, Ostello di Monastero, ore 20.00



Mi abbatto e sono felice

Con Daniele Ronco, Prod. Mulino ad arte

30 giugno, MORFASSO, Ostello di Monastero, ore 21.00



Cassandra venti venti

Prod. Botti du sghoggiu

01 luglio, LUGAGNANO, Chiostro del Comune, ore 21.00

Bemankanan

Con Patané-Traore

02 luglio, VERNASCA, Pieve, ore 19.00

Salvo Giordano in concerto

02 luglio, VERNASCA, Pieve, ore 20.00

Saga Salsa

Prod. Qui e ora

02 luglio, VERNASCA, Pieve Vernasca, ore 21.00



La cortesia dei non vedenti

con Giuseppe Cederna

03 luglio, VIGOLENO, Borgo di Vigoleno, ore 21.00

Convegno “Aree interne e azioni culturali: il ruolo della cultura nella strategia di rigenerazione delle valle italiane”

30 giugno, Morfasso, Ostello del Monastero, in Località di Rabbini di Monastero



L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria info@sciaraprogetti.com, tel. +39 328 4057617, evenbrite.