Daniele Stefani in Tour con Corde d’Italia, in concerto a Castelnuovo il 29 giugno al Castello di Castelnuovo Fogliani 

Daniele Stefani in Tour con Corde d’Italia, arriva nel piacentino mercoledì 29 giugno ore 21 al Castello di Castelnuovo Fogliani Piacenza (Viale Rimembranze, 87)

Daniele Stefani, racconta il nostro paese attraverso la canzone d’autore, interpretando i più grandi successi della musica italiana.

Grazie al bellissimo viaggio musicale di LEZIONI ITALIANE – NOTE D’ITALIA, rubrica curata da Stefani per “Centodieci” di Banca Mediolanum, che durante il 2020 e 2021 ci ha accompagnato attraversando il nostro territorio con l’eccellenza musicale della nostra canzone, è nato il desiderio di raccontare nuove emozioni e di racchiuderle in musica in un nuovo album, dal titolo CORDE, uscito a fine maggio, con un unico comun denominatore, l’utilizzo di soli strumenti a corde: la chitarra, l’arpa, gli strumenti ad arco, il pianoforte, le corde vocali.

Da qui prende vita il concerto-spettacolo dal vivo, un viaggio spazio-temporale attraverso le città e le regioni italiane, con canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle nostre vite toccando le corde dell’anima. Il tour, che parte da Castelnuovo Fogliani (PC), rinnova la collaborazione e la sinergia con Centodieci.

Musica, testi e racconti con l’ausilio di video proiezioni e Voice Over.

Ogni regione è un colore, un’emozione, un dialetto, una storia, una corda da toccare.

Un “giro d’Italia in musica”. Un esplicito omaggio al Paese che da sempre è culla della musica e dell’arte.

Un viaggio dentro cinque decadi, dagli anni 50 agli anni 90, che hanno favorito e condizionato il nostro progresso, i cambiamenti del paese, gli usi e i costumi.

Modugno, Buscaglione, Fossati, De Gregori, Pino Daniele, Dalla, sono solo alcuni degli artisti che hanno raccontato l’Italia in ogni sua sfumatura, oltre a canzoni celebri che hanno fatto il giro del mondo.

Il mondo pop incontra quello della musica classica grazie ad una band formata da soli strumenti a corde che accompagneranno sul palco Daniele Stefani, per toccare le Corde d’Italia.

L’evento è gratuito, previa registrazione sul sito www.centodieci.it

