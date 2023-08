Successo per la Sagra della Torta di Pasta Frolla 2023 a Pecorara tra tradizione e benessere – FOTO

Tradizione e benessere hanno fatto da filo conduttore all’edizione 2023 della Sagra della Torta di Pasta Frolla, un appuntamento che si rinnova nel primo fine settimana di agosto a Pecorara, affollata di villeggianti e visitatori. I banchetti per la vendita del tradizionale dolce, sparsi per le vie del borgo e curati dai volontari e dai giovani del paese, sono stati presi d’assalto fin dalle prime ore della mattina, accanto al mercatino dei prodotti tipici, del gusto e delle eccellenze e lo stand degli Alpini.

Successo per la Sagra della Torta di Pasta Frolla 2023

Prima della messa, l’inaugurazione ufficiale della sagra, a cui accanto al Sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini hanno preso parte le autorità e gli amministratori, oltre all’on. Tommaso Foti, che ha ribadito “il piacere di essere oggi a Pecorara, perché grazie a queste manifestazioni e al lavoro di tanti e l’impegno dell’Amministrazione, si riscopre e si valorizza il senso di comunità”. “Ringrazio tutti coloro che sono qui oggi – ha sottolineato il Sindaco Albertini – a partire dall’amico Tommaso Foti, che non manca mai di far sentire la sua vicinanza a questa comunità.

La Sagra della torta di pasta frolla è una tradizione a cui non vogliamo rinunciare, perché è prima di tutto un ristoro per la mente, è un modo di stare insieme, di divertirsi e di fare comunità. Per questo nei prossimi anni ci impegneremo ancora di più per renderla sempre più bella e attrattiva”.

Attrattiva è stata come sempre l’ormai immancabile camminata con le lanterne, giunta alla dodicesima edizione, che da Montemartino a Pecorara percorre l’antico sentiero lungo la Via dei Feudi Imperiali, una delle derivazioni delle Francigene di montagna che dalla pianura e attraverso il Penice e Bobbio conduceva a Genova e da qui a Roma. Quasi 200 i partecipanti che sul far della sera si sono messi in marcia, con una tappa intermedia a Vallerenzo, dove di fronte al caratteristico e storico oratorio, è stato allestito un ristoro con acqua e l’immancabile, nella giornata, torta di pasta frolla. Nell’attesa della partenza, molti coloro, soprattutto i più giovani, che sulla Piazza di Pecorara hanno testato il metabolic circuit, con esercizi di cyclette e step e a corpo libero, con l’assistenza del personal trainer Andrea Capelli e gli attrezzi messi a disposizione dallo Spartan Team che a Pecorara ha la sua sede.



Serata, infine, all’insegna del liscio con “Gianni e la liscio band” e della buona cucina con i piatti della instancabile Pro Loco di Pecorara, che sabato sera come ormai tradizione ha aperto il fine settimana della pasta frolla con la riuscitissima festa per i nati negli anni ’60 e non solo, che ha visto l’esibizione di Lynda Choice e di Maurizio Popi dj con musica anni 70 e 80 fino a notte fonda.