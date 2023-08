Confluenze Festival, al via l’edizione 2023: una settimana di eventi per vivere la Val Tidone

“Sii gentile quando è possibile, è sempre possibile”. Con questo motto del Dalai Lama si apre ufficialmente l’edizione 2023 di Confluenze Festival. E non è un caso che queste parole abbiano inaugurato questa quinta edizione della rassegna. Confluenze, infatti, nasce con l’obiettivo di diffondere gentilezza e rispetto, per il prossimo e per l’ambiente, per noi stessi e per il territorio che ci ospita. Un obiettivo che si cerca di raggiungere stando insieme, avvolti dalle bellezze della nostra terra.

In questo senso la manifestazione non poteva che aprirsi con un’escursione all’insegna del forest bathing, pratica traducibile con “bagno di bosco”: camminare nella natura, certo, ma silenziosamente, con la giusta calma e la tranquillità necessaria per lasciarsi avvolgere dai suoni e dai profumi del verde. In altre parole, vivere nel senso più puro del termine, la natura. Il tutto è avvenuto tra i colli del Comune di Alta Val Tidone, precisamente in località Lazzarello, dove appunto si è celebrata la prima tappa del festival. Non solo natura. I partecipanti hanno potuto visitare anche il borgo stesso assaporando la tradizionale Burtléina e i piatti tipici della zona, il tutto accompagnato dalla musica di Sara Belli. E dopo essersi immersi nella natura e tra le architetture del paese, spazio anche alla volta celeste. Calato il sole, l’associazione Astrofili Piacentini, ha accompagnato i partecipanti a visitare l’osservatorio di Lazzarello, offrendo ai presenti la possibilità di ammirare “da vicino” il cielo notturno attraverso due potenti telescopi.

“E’ il primo giorno di un percorso creato da tante realtà che hanno accettato di partecipare. Un viaggio che va dall’alta valle alla pianura”, commenta Azzurra Zanoli, organizzatrice del Festival. “Un festival che permetterà di vivere esperienze nuove. La nostra era un’idea che all’inizio poteva apparire un po’ folle: unire un’intera vallata in modo spontaneo. Però ci siamo riusciti, siamo riusciti a creare un festival ricco di appuntamenti utilizzando un budget davvero limitato: questo perché siamo tutti volontari che ci mettono il cuore, volontari che hanno voglia di conoscere e far conoscere il territorio”.

“Voglio ringraziare l’associazione La Val Tidone che quest’anno ricopre il ruolo di “capitano” del festival – continua Zanoli – con Valentino Matti che rappresenta ormai una colonna portante: quando c’è un problema lui lo risolve in un attimo”, spiega affettuosamente.

Tra le autorità presenti una delegazione del comune di Sarmato, capitanata dal sindaco, Claudia Ferrari, che si è complimentata con gli organizzatori di questa manifestazione che genera positivi effetti per tutta la Val Tidone.

Se due anni fa il tema del festival era stata la “lentezza”, quest’anno il filo rosso è rappresentato dalla “gentilezza”. Concetto che si esprime nella migliore delle forme con una parola, “grazie”, che campeggia sulle t-shirt ufficiali della manifestazione. Non solo, l’artista Fabrizio Sclavi, insieme agli ospiti del Centro socio riabilitativo Emma Serena, ha ideato uno striscione dove il “grazie” resta idealmente a disposizione di tutti i partecipanti che possono arricchire a piacimento questa parola, tanto semplice quanto spesso difficile da pronunciare: e la si può arricchire tramite colori o pensieri, parole o disegni.

Confluenze è un festival itinerante che proseguirà per tutta la settimana in location differenti. Oggi, martedì 8 agosto, le iniziative saranno distribuite tra Agazzano (con la visita alla Torre di Monte Bolzone), a Gazzola (con le visite guidate al castello di Momeliano e alla Cantina Luretta) e poi a Nibbiano e a Mulino Lentino nel Comune di Alta Val Tidone.

Mercoledì 9 agosto ci si sposta a Castelnovo di Borgonovo alla mattina e dalla sera spazio a una serie di appuntamenti tra Crociglia di Zavattarello e località Casa Giorgi (Alta Val Tidone). Giovedì 10 e venerdì 11 musica, spettacoli, escursioni e degustazioni coinvolgeranno, oltre ad Alta Val Tidone, anche i territori di Borgonovo e Ziano.

E così anche per la giornata conclusiva di sabato 12 agosto con la festa finale che dalle 17.00 animerà il borgo di Corano (Borgonovo). Per l’occasione saranno allestiti banchetti artigiani e stand di street food, oltre a esposizioni artistiche e laboratori creativi. Non mancheranno le suggestive Letture in Vigna e gli spettacoli per bambini oltre a tanta musica per grandi e piccini. Insomma, una giornata ricchissima di iniziative ed eventi.

Il programma completo della settimana è consultabile sul sito https://www.confluenze.net/confluenze-festival/ dove sono disponibili tutte le informazioni e i dettagli di ogni giornata.