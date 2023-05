Sulla Strada Giusta, Giovedi11 Maggio a Piacenza la premiazione dei lavori degli studenti – Audio

Sulla Strada Giusta il concorso per gli studenti piacentini promosso dall’Associazione Sonia Tosi, è arrivato al suo finale.

Giovedi 11 Maggio presso il Salone Monumentale di Palazzo Gotico alle ore 15 avrà luogo la premiazione. Gli studenti partecipanti hanno scelto di realizzare un lavoro tra tre prodotti: una Grafic Novel o fiaba illustrata che abbia come tema la sicurezza stradale, uno spot “Pubblicità Progresso”, sulla tematica della prevenzione dell’incidentalità stradale, e un Manufatto artistico, che richiami il tema della sicurezza sulle nostre strade.

Sulla Strada Giusta un successo di partecipanti

Lo scorso 25 gennaio al teatro Politeama di Piacenza è stato presentato il progetto ai ragazzi, erano presenti 900 studenti di diversi istituti piacentini. “Un incontro veramente emozionante e bello dal punto di vista educativo – ha raccontato il presidente dell’Associazione Sonia Tosi Danilo Tosi – il progetto è imiziato dalla visione del docufilm intitolato “Ogni Giorno” realizzato dall’Associazione Rose bianche sull’asfalto, che narra la storia di Francesco Saccinto un giovane deceduto dopo un incidente travolto dal furgone guidato da un conducente ubriaco”.

I due mesi successivi sono serviti ai ragazzi per realizzare i loro progetti, 59 in tutto, prodotti da 26 classi di 10 istituti piacentini.

Sulla Strada Giusta la premiazione

Giovedì 11 maggio alle ore 15 si terrà la premiazione nella cornice del Salone Monumentale di Palazzo Gotico, nel cuore della città, come simbolo di un impegno di tutti, cittadini e istituzioni, verso l’obiettivo di ridurre l’incidentalità stradale e le vittime sulle nostre strade.

“Voglio subito sottolineare l’impegno di ragazzi ed insegnanti per realizzare questi prodotti – ha sottolineatoDanilo Tosi presidente dell’Ass. Sonia Tosi – La premiazione secondo il mio punto di vista, ha un valore simbolico perché quello che è importante è la sensibilizzazione dei ragazzi”.

I Premiati

La migliore Grafic Novel o fiaba illustrata sarà stampata e diffusa in Scuole e Biblioteche, lo spot pubblicità progresso vincitore sarà invece proiettato in tutti gli istituti partecipanti, e diffuso su tv locali e social network, mentre il Manufatto artistico vincitore, sarà posizionato, in accordo con il Comune di Piacenza in un significativo contesto cittadino.

Sulla Strada Giusta gli obiettivi

“Parlare di sicurezza stradale, rendere i ragazzi che hanno partecipato consapevoli – ha spiegato il Presidente dell’Associazione Danilo Tosi – si tratta di giovani che tra qualche mese o qualche hanno prenderanno la patente e quindi saranno sulla strada e dovranno andarci in maniera responsabile”.

Il focus è sulla prevenzione della mortalità stradale, causata dalla guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o per distrazione.

L’Associazione Sonia Tosi

L’Associazione “Sonia Tosi” ha compiuto il suo primo anno dalla fondazione. E’ nata dopo la tragica morte di Sonia e Daniele avvenuta lo scorso agosto. I due giovani fidanzati sono stati investiti e uccisi a bordo della loro vespa da un’auto guidata da un giovane che è stato trovato con un tasso alcolemico 6 volte il limite consentito. La famiglia Tosi, Danilo, Iole, Simona, Silvia, dopo la tragedia hanno voluto impegnarsi in un’attività di sensibilizzazione dei giovani e non solo.

“In questi dodici mesi abbiamo partecipato a varie manifestazioni, realizzato diverse iniziative c’è stata molta attenzione nei nostri riguardi – Ha raccontato Tosi – il nostro obiettivo rimane la sicurezza stradale. Tutti dobbiamo fare la nostra parte per impedire che altre vite vangano ingiustamente interrotte”.

L’Associazione fornisce anche supporto psicologico in collaborazione con Ania Cares per aiutare i parenti delle vittime.

“Nei prossimi mesi continueremo a promuovere iniziative sulla sicurezza stradale – ancora Tosi – perché di incidenti ce ne sono e sono sempre molto frequenti”.

Sulla Strada Giusta i sostenitori

Sulla strada giusta ha il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale, della provincia di Piacenza, del Comune di Piacenza, dell’ACI, vede la collaborazione della Polizia stradale.

Vuole promuovere, in modo particolare per i giovani che nei prossimi anni inizieranno le loro esperienze di guida, la cultura della sicurezza stradale, con un focus sulla prevenzione della mortalità stradale, causata dalla guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e da distrazione.

Anche Eros Ramazzotti aveva supportato la campagna avviata dalle famiglie.