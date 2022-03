Gas Sales Piacenza presenta: “Acqua in brick, la risposta ecologica al cambiamento”

Prosegue l’impegno nei confronti della sostenibilità ambientale da parte di Gas Sales Piacenza che ha adottato Acqua in brick, un nuovo modo di bere sano senza inquinare l’ambiente. La società sportiva, sin dal suo esordio nel campionato italiano di pallavolo, ha appoggiato iniziative che contribuiscono alla cura del Pianeta: dalle forniture green, all’adozione delle borracce, passando per la carta FSC, all’utilizzo di auto elettriche del Gold Sponsor Ponginibbi.

Per contribuire alla tutela dell’ambiente e rispettare le norme all’interno del PalabancaSport, Gas Sales Piacenza ha sostituito le vecchie bottigliette di plastica con innovativi contenitori composti da oltre il 70% di materia vegetale (72% per il volume 330ml, 76% per quello da 500ml) che ben si prestano ad uno smaltimento agile e controllato. Il contenitore di cartone è infatti completamente riciclabile: tutti gli elementi che compongono il brick possono essere recuperati per realizzare altri prodotti di consumo.

La cellulosa proviene da foreste certificate FSC. Piantagioni gestite responsabilmente e utilizzate con lo scopo di generare cellulosa per produrre carta. Il tappo ha strati protettivi “plant-based” – polimeri derivanti dalla lavorazione della canna da zucchero, piantagioni controllate e certificate da Bonsucro nella filiera di lavorazione. Infine, l’acqua contenuta è un prodotto puro e leggero, dal residuo fisso molto basso, con un Ph controllato ed equilibrato, zero impurità e dal gusto neutro.

Hristo Zlatanov, DG Gas Sales Piacenza

“Siamo grati ad “Acqua in brick” un nuovo sponsor con il quale condividiamo la stessa sensibilità nei confronti dell’ambiente. Da sempre ci siamo impegnati con piccoli e grandi gesti per contenere la nostra impronta ecologica. Abbiamo adottato l’acqua in cartone perché crediamo che sia un valore aggiunto tutelare il Pianeta. Lo sport dovrebbe essere anche uno stimolo e un buon esempio per tutti: giovani e non. Ci auguriamo che i nostri tifosi possano riconoscersi sempre più in questi stili di vita rispettosi dell’ambiente. Siamo orgogliosi di poter contribuire a diffondere lo spirito ecologico attraverso la pallavolo. Il nostro è il campionato più bello al mondo, vorremmo diventasse anche il più ecologico. Insieme #FACCIAMOSQUADRAXILPIANETA”.

Acquainbrick fa parte del gruppo LY Company Group, il polo produttivo più performante del mondo nel settore dell’acqua in cartone. È un gruppo giovane creato nel 2015 con la visione di ridurre al minimo l’impatto ambientale degli imballaggi monouso.

Federico Ragusa, Direttore Generale Italia Acqua in brick

“Sono molto fiero della collaborazione con Gas Sales Bluenergy Volley perché, oltre ad essere un’eccellenza sportiva italiana, come Acquainbrick, segue un percorso verso un futuro migliore impegnandosi a diffondere nuove buone abitudini per sostenere il pianeta e le persone. Con un gesto semplice e quotidiano, come quello di bere acqua in cartone, possiamo davvero fare la differenza”.

I cartoni di acqua in brick, con i colori della squadra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, raffigurano un giocatore di pallavolo in procinto di schiacciare al centro e sui lati si trova il logo di X-Stream, operatore di telecomunicazioni con copertura nazionale, specializzato in centralini Cloud e soluzioni di comunicazione unificata, che ha sostenuto l’iniziativa ed è sponsor della squadra.

Davide Ferrari, Responsabile Marketing XStream

“Siamo una azienda tecnologica, con un management giovane, che fa dello sviluppo della Rete di collaborazioni commerciali il motore della propria crescita. Da oltre 15 anni progettiamo e gestiamo soluzioni personalizzate per i nostri Clienti, al fianco dei nostri Business Partner. Operiamo in un Mercato digitale, ma pensiamo e viviamo con i piedi ben piantati a terra, quella Terra che ci sforziamo di conservare e tutelare, in ogni modo. Siamo promotori di molte iniziative a supporto della conservazione dell’ambiente, per questo abbiamo deciso di “scendere in campo” con questa iniziativa di sponsorship, che lega i concetti di rispetto, collaborazione, e… competizione. Era da tempo che desideravamo legarci al mondo sportivo e siamo entrati sin da subito in sintonia con Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che coniuga i sani valori dello sport con quelli dell’imprenditoria e della sostenibilità ambientale”.

L’acqua in brick personalizzata sarà in vendita presso il bar del PalabancaSport in occasione delle prossime partite a partire da domenica 3 aprile 2022.