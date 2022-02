Superlega – La Gas Sales Piacenza demolisce Padova per 3-0, Rossard: “Ci siamo divertiti”

La Gas Sales Piacenza torna al successo e lo fa lasciandosi alle spalle un momento complicato culminato con l’assenza dei due opposti a disposizione di Bernardi. In campo nessuno se ne accorge, Padova cede 3-0 in una partita che i biancorossi danno sempre l’impressione di tenere in mano. Fatta eccezione per i primissimi scambi Piacenza infatti detta il ritmo e costringe la squadra di Cuttini a rincorrere. E quando ci si avvicina a quota 20 sono i padroni di casa ad allungare con decisione sfruttando l’ottima serata degli attaccanti di palla alta.

La cronaca del match

Bernardi deve fare a meno di Lagumdzija e non può contare nemmeno su Stern, così manda in campo tre schiacciatori in contemporanea, con Rossard in diagonale a Brizard ma pronto ad alternarsi a Russell nelle posizioni normalmente riservate all’opposto. Padova parte meglio, ma si capisce subito che Piacenza è in partita e infatti non appena Russell firma la parità a 8 con il servizio i biancorossi cambiano ritmo. Sono proprio i tre attaccanti di palla alta a fare la differenza, visto che chiuderanno con percentuali altissime e complessivi 17 punti nella frazione. Padova si appoggia a Loeppky per pareggiare a 16, ma è solo un attimo perché proprio da quel momento la formazione di Bernardi spinge ulteriormente sull’acceleratore e non rischia più niente fino al 25-20 di Recine.

La seconda frazione è ancora meno combattuta, perché i biancorossi prendono subito il comando e poi allungano in modo deciso a metà parziale. Russell trova punti da ogni posizione, come il 14-12 che arriva dalla seconda linea dopo essere stato ottimamente servito da Brizard. Anche Rossard è scatenato (7 punti con il 78 per cento a rete nella frazione), così quando il francese trova il 19-15 è il segnale che il finale sarà di marca biancorossa. Infatti, gli ospiti si fermano mentre la squadra di Bernardi corre fino al 25-17.

La partita ormai è colorata di biancorosso: Russell è protagonista del 10-7, Cester mura Weber per il 13-10 del terzo set. La sfida è ormai indirizzata in modo deciso dalla parte degli emiliani che con Recine mettono a terra il pallone del 17-12. C’è solo un attimo di distrazione in cui Padova prova a risalire, ma è davvero un istante. Poi la Gas Sales Bluenergy si va a prendere tre punti meritatissimi

Thibault Rossard, Schiacciatore Gas Sales Piacenza

“Abbiamo usato un nuovo schema di gioco che ha funzionato in allenamento, ma soprattutto ci ha messo nella condizione di vincere questa sera. Non abbiamo lasciato opportunità a Padova, che all’andata ci ha messo in difficoltà e invece questa sera siamo stati contenti perché siamo riusciti a fare molte rotazioni e a non prendere le loro battute, che sono potenti. Per un mancino è piacevole giocare con questo schema. Dopo la sconfitta con Latina volevamo mostrare un altro viso e un atteggiamento che grintoso davanti ai nostri tifosi. Questa sera ci siamo divertiti e penso si sia visto”.

GAS SALES PIACENZA – PADOVA

(25-20, 25-17, 25-19)

GAS SALES PIACENZA: Russell 15, Holt 2, Brizard 2, Recine 11, Cester 5, Rossard 17; Scanferla (L), Antonov. Ne: Lagumdzija, Catania, Stern, Pujol, Tondo (L), Caneschi. All. Bernardi

KIOENE PADOVA: Loeppky 11, Vitelli 6, Weber 10, Bottolo 7, Volpato 5, Zimmermann; Gottardo (L), Schiro 1, Zoppellari, Crosato, Petrov 1, Canella. Ne: Takahashi, Bassanello (L). All. Cuttini

ARBITRI: Piana, Giardini

NOTE – Durata set: 25’, 27’, 27’, tot. 79’.

Spettatori: 1000 Incasso: 9000