Superlega – La Gas Sales Piacenza recupera il match con Padova, Russell: “Vogliamo i tre punti”

Recupero della 7° giornata di ritorno mercoledì alle 19.30 per Gas Sales Piacenza e Kioene Padova. I precedenti premiano gli emiliani con sei successi contro i due dei patavini. Reduci dal turno di riposo e settimi in classifica con 25 punti in 17 partite, i biancorossi vogliono scalare la graduatoria a suon di recuperi visto che, insieme a Modena, sono il team con il minor numero di gare giocate.

Dall’altra parte della rete c’è un’altra formazione in cerca di rivalsa. Ottavi in classifica e caduti in casa con Monza nell’anticipo di sabato dopo la vittoria ottenuta a Ravenna pochi giorni prima, gli uomini di Jacopo Cuttini vogliono rimanere in zona Play Off.

A presentare il match Aaron Russell (Gas Sales Piacenza)

“Mercoledì vogliamo scendere in campo con grinta e giocare la nostra migliore pallavolo. È una partita molto importante, vogliamo prendere tre punti se possibile. Ci stiamo preparando soprattutto in ricezione perché la Kioene Padova è molto forte in battuta. Dopo un lungo periodo di stop tornare a giocare in casa sarà molto bello e abbiamo bisogno del calore dei nostri tifosi”.

Precedenti

8 (6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 2 successi Kioene Padova).

Ex

Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18, Toncek Stern a Padova nel 2020/21, Andrea Canella a Piacenza nel 2018/19.