Superlega, playoff 5° posto – Venerdì la finale Gas Sales Piacenza-Cisterna, l’informativa sui biglietti

Da oggi è possibile acquistare i biglietti per la Finale del Playoff 5° posto che si giocherà al PalabancaSport il 13 maggio alle 20.45 tra Gas Sales Piacenza e Top Volley Cisterna.

Biglietto a prezzo unico €.5,00 in tutti i settori, ingresso omaggio per gli U16, prelazione sul posto garantita per gli abbonati fino ad inizio della gara.

Gas Sales Piacenza-Cisterna, le modalità di acquisto

presso gli sportelli Gas Sales Energia già abilitati alla vendita degli abbonamenti *

presso le agenzie/filiali della Banca di Piacenza già abilitati alla vendita degli abbonamenti*

on Line su Vivaticket scegliendo la partita interessata (pagamento tramite carta di credito)

presso la biglietteria del PalabancaSport dalle 19.00 il giorno della partita

Il biglietto omaggio per U16 potrà essere sottoscritto tramite prenotazione via email all’indirizzo biglietteria@youenergyvolley.it entro la giornata di giovedì 12 maggio (indicare nome, cognome, numero di telefono). Con lo stesso sistema è possibile prenotare anche i biglietti degli altri componenti della famiglia. I biglietti, omaggio e a pagamento prenotati, potranno essere pagati e ritirati presso le casse del PalabancaSport il giorno della partita.

*Sportelli Gas Sales Energia, eccetto Verolanuova (BS), Manerbio (BS) e Parma.

> Per maggiori informazioni: www.gassalesenergia.it/sportelli

*Agenzie/Filiali della Banca di Piacenza:

Sede Centrale • Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC)

Agenzia 1 • Via Genova, 37 – Piacenza (PC)

“” 2 (Veggioletta)• Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC)

“” 5 (Besurica) • Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC)*

“” 7 (Galleana) • Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC)

“” 8 (Barriera Torino) • Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC)*

Filiale di Castel San Giovanni

Filiale di Fiorenzuola Cappuccini

> Per maggiori informazioni: www.bancadipiacenza.it

*Agenzia aperta anche il sabato mattina

Dettagli

Come da disposizioni in materia Covid19, dal 1 maggio 2022 per poter accedere al PalabancaSport occorre essere muniti di mascherina FFp2 omologata; non è più richiesto alcun tipo di green pass. Vengono mantenuti i sistemi di tracciabilità e conservazione delle presenze del pubblico. Per ulteriori informazioni Tel. 0523/1886341 email: biglietteria@youenergyvolley.it