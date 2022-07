Superlega – Roamy Raul Alonso Arce completa il reparto centrali della Gas Sales Piacenza

Roamy Raul Alonso Arce è un giocatore di Gas Sales Piacenza per la stagione 2022-2023. Classe 1997, la carriera di Roamy Alonso inizia nei tornei amatoriali cubani, giocando per la formazione provinciale del Matanzas sua città nativa.

Nella stagione 2019-2020 firma il suo primo contratto professionistico, ricevendo il permesso per giocare all’estero, ingaggiato da Ravenna ed esordisce nella SuperLega italiana collezionando 22 presenze. Nella stagione successiva si trasferisce in Francia, in Ligue A, allo Chaumont allenato dall’italiano Silvano Prandi dove gioca per due anni e con cui ha vinto una Supercoppa francese e una Coppa di Francia.

“Sono molto felice di essere tornato a giocare nel campionato italiano e in una società con grandi ambizioni e obiettivi molto importanti. Arrivo in una squadra dove i campioni non mancano di certo, sono molto orgoglioso di potermi allenare con loro, sono prontissimo a dare tutto il mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi”.

La carriera del nuovo acquisto della Gas Sales Piacenza

Il venticinquenne centrale cubano è alla sua seconda esperienza italiana, è da tempo è stabilmente nel giro della nazionale maggiore cubana con cui ha debuttato nel 2016 in occasione delle qualificazioni nordamericane alle Olimpiadi. Attualmente è impegnato con la nazionale cubana insieme all’altro biancorosso Simon ai Giochi Panamericani in corso di svolgimento in Mexico

Nel 2018 ha vinto la medaglia di bronzo alla Coppa Panamericana ed è stato premiato come migliore centrale, l’anno successivo nel medesimo torneo ha conquistato la medaglia d’oro bissando anche il riconoscimento individuale. Argento alla Volleyball Challenger Cup e ai XVIII Giochi Panamericani, altri due ori alla Norceca Champions Cup e al Campionato Nordamericano impreziositi da altri premi come miglior centrale.

Lunga la sua militanza anche nelle selezioni giovanili cubane, giocando con la nazionale Under 21 e Under 23 conquista diverse medaglie e riconoscimenti personali. E’ un giocatore di grandissime qualità fisiche ma anche di qualità morale, ha grande professionalità e tanta voglia di arrivare.

Carriera

Fino al 2019 Matanzas (Cuba)

2019-2020 Ravenna SuperLega

2020-2022 Chaumont (FRA)

Palmares

2021 Supercoppa francese

2022 Coppa di Francia