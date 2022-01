Taglio alla guardia medica, la provocatoria ordinanza del comune di Ferriere: “Evitate di ammalarvi dalle 20 alle 8”

“Porre in essere ogni attenzione al fine di evitare necessità del medico nei giorni prefestivi e festivi e dalle 20 alle 8 dei giorni feriali”. In sostanza, cari cittadini vedete di non ammalarvi. E’ la provocatoria ordinanza emessa dal sindaco di Ferriere, Carlotta Oppizzi. Un modo per protestare contro la decisione dell’Ausl di tagliare la guardia medica nel capoluogo dell’alta Valnure. Un provvedimento che, come noto, ha coinvolto anche il Comune di Ottone, in Valtrebbia.

“Vista la decisione dell’Ausl di accorpare il servizio di continuità assistenziale di Ferriere a quello di Bettola e considerato che per effetto della suddetta decisione il Comune di Ferriere è sprovvisto di medico nei giorni festivi e prefestivi e dalle 20 alle 8 dei giorni feriali”.

“La suddetta assenza del medico rende molto più rischioso ammalarsi e stare male nei giorni e negli orari indicati. Nonostante le numerose sollecitazioni, l’azienda non ha ad oggi fornito alcuna soluzione”, si legge nell’ordinanza.