Piacenza, iniziati i saldi invernali, Brugnoli (Federmoda): “Non mi aspetto grandi benefici, ma comunque un aiuto per noi commercianti dopo anni difficili” – AUDIO

Piacenza, iniziati i saldi invernali, Brugnoli (Federmoda): “Non mi aspetto grandi benefici, solo un po’ di cassetto per noi commercianti”. Il Presidente della locale federazione, che fa parte di Confcommercio Piacenza, analizza l’attuale situazione in occasione del via dei saldi iniziati in Emilia Romagna il 5 gennaio 2022.

“Purtroppo dati alla mano i saldi non hanno portato molto beneficio, temo sarà così anche nel 2022. Comunque si tratta di un aiuto per noi commercianti visti i momenti difficile degli ultimi anni, ma nulla di particolarmente esaltante”.

Come sono andate le vendite natalizie?

“Non sono i tempi vecchi, ma la gente comunque ha acquistato. Il clima purtroppo era quello di grande preoccupazione per il momento che stiamo vivendo. Soprattutto l’ultima settimana prima di Natale il lavoro invece è un po’ rallentato proprio per l’aumento dei contagi. La gente rimane condizionata da questi eventi e questo potrebbe accadere anche adesso durante i saldi. Comunque ribadisco che i negozi di vicinato sono sicuri e hanno gli ingressi contingentati”.

Piacenza, iniziati i saldi invernali, AUDIO INTERVISTA a Gianluca Brugnoli

I consigli di Federmoda per gli acquisti in saldo

PER IL CORRETTO ACQUISTO DEGLI ARTICOLI IN SALDO, FEDERAZIONE MODA ITALIA E CONFCOMMERCIO RICORDANO ALCUNI PRINCIPI DI BASE: