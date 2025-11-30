Motori – Piacenza sul tetto del mondo: Fornaroli è campione in F2!

Leonardo Fornaroli si è laureato campione di Formula 2, al primo anno nella categoria. Il piacentino classe 2004, pilota della Invicta Virtuosi Racing, ha terminato al secondo posto la gara in Qatar e ha chiuso aritmeticamente il discorso per il titolo.

“Ragazzi, siete i migliori”, ha urlato al suo team uscendo dalla monoposto in pit lane. Poi si è commosso: “Non ci posso credere, non ci posso credere”, ha ripetuto. Da quando il campionato di F2 è diventato “mondiale” di categoria, passando sotto l’egida della Fia, solo due italiani avevano vinto il titolo prima di Fornaroli: Giorgio Pantano nel 2008 e Davide Valsecchi nel 2012.

