Tamponamento a catena sull’A21, quattro incidenti e tredici persone coinvolte: traffico in tilt – FOTO

Maxi incidente in autostrada, precisamente in A21. Un tamponamento a catena ha coinvolto numerosi mezzi nel tratto tra Castel San Giovanni e Piacenza, in direzione di Piacenza. Forse la nebbia della mattina ha fatto in modo che in seguito a un primo tamponamento ne siano avvenuti a catena altri.

In tutto si parla di quattro scontri, avvenuti su un tratto di addirittura sei chilometri, con ben 13 persone coinvolte. Fortunatamente nessuno è grave, ma i disagi al traffico sono stati pesantissimi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 da varie zone della provincia di Piacenza e i vigili del fuoco dal distaccamento di Castel San Giovanni. Sul posto anche la polizia stradale.