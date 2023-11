Dopo il tamponamento l’auto si schianta contro un palo, tre feriti sull’Agazzana

Drammatico tamponamento lungo la Strada Agazzana, il bilancio è di tre feriti. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi. Due auto stavano viaggiando entrambe in direzione Gossolengo quando all’altezza del Raineri Marcora si sono scontrate.

In seguito al tamponamento, la vettura che precedeva è stata sbalzata contro un palo a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Come detto, tre le persone rimaste ferite, una di loro in modo serio mentre le altre due hanno riportato solo lievi lesioni.