Ancora un tamponamento tra tir in A1 e un altro camionista perde la vita. L’allarme della Cisl: “Garantire la sicurezza”

Un altro tamponamento tra due tir, un altro decesso. I fatti sono accaduti sull’autostrada A1, sempre nel tratto tra Fiorenzuola e Piacenza Sud. Ancora una volta un tir ha tamponato il mezzo pesante che lo precedeva e il conducente che ha impattato è rimasto schiacciato all’interno della cabina.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco. Purtroppo per il conducente non c’era già più nulla da fare.

Solo ieri un tragico incidente analogo, in quell’occasione il bilancio è stato di due vittime. I sindacati erano intervenuti dopo il sinistro di ieri per denunciare la pericolosità del tratto in questione.

“Quel tratto di autostrada è famigerato, ci chiediamo perché tanti incidenti. È arrivato il momento di avere un chiarimento tecnico definitivo su questo percorso che riguarda tutti gli utenti della strada, ma gli automobilisti piacentini in particolare”, ha detto la Cisl.