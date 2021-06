Schianto tra un’auto e due tir in autostrada, mezzi in fiamme e morti i due camionisti

Schianto e tragedia in autostrada, due vittime nello spaventoso incidente avvenuto tra un’auto e due tir. I fatti sono accaduti nella tarda mattinata, lungo il tratto di A1 che da Fiorenzuola conduce a Piacenza Sud, in direzione Milano. Per motivi da chiarire, un’auto e i due tir (tra cui un’autocisterna) si sono schiantati.

Tutto sarebbe nato dal tamponamento tra i due mezzi pesanti che in seguito all’impatto hanno preso fuoco. Per i due conducenti non c’è stato nulla da fare. Solo lievi ferite per le due donne a bordo dell’auto coinvolta nell’incidente.

Anche la loro vettura è stata avvolta dalle fiamme ma le occupanti sono riuscite ad abbandonare l’abitacolo prima di riportare lesioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estinguere le fiamme. Insieme ai pompieri anche i soccorsi del 118. Pesanti le ripercussioni sul traffico.

