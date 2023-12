Il sindaco Tarasconi incontra Patrick Zaki: “Valore universale dei diritti umani”

Rispetto dei diritti umani, inclusione sociale e il ruolo fondamentale della scuola nell’educare le nuove generazioni a questi valori universali, come più efficace antidoto alla violenza e alle discriminazioni.

Si è incentrato su questi temi l’incontro di questa mattina nell’ufficio della sindaca Katia Tarasconi, che ha accolto la richiesta di Amnesty International, con l’attivista egiziano Patrick Zaki, che nell’occasione ha anche ribadito la gratitudine nei confronti delle istituzioni, dei cittadini e delle associazioni impegnatesi per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vicenda della sua detenzione in Egitto.

Tra le realtà in prima linea in questo percorso c’è, per l’appunto, Amnesty International, la cui referente locale Lidia Gardella, unitamente alla consigliera comunale Costanza De Poli e a una rappresentanza della Cgil, con il segretario Ivo Bussacchini, era tra i presenti a Palazzo Mercanti.