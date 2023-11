TDOR 2023 Giornata Mondiale in ricordo delle vittime dell’odio transfobico il 20 Novembre a Piacenza.

TDOR 2023, Giornata Mondiale in ricordo delle vittime dell’odio transfobico, Arcigay Piacenza Lambda è vicina a tutte le persone transgender del territorio con un gesto simbolico. L’identità di genere è una delle caratteristiche essenziali della persona, tuttavia chi non si riconosce nel genere assegnato alla nascita è da sempre sottopost* a discriminazioni e violenze tanto serie e gravi da rimanerne, purtroppo, spesso vittima.

TDOR 2023 una legge inadeguata

Tale condizione di stigma è aggravata dall’inadeguatezza del percorso previsto dalla legge per ottenere la rettifica del genere, portando così le persone trans e non binary, anche per questo, ad essere fortemente limitate nella propria autodeterminazione, rimanendo relegate ai margini della società.

Appuntamento lunedi 20 novembre al centro antiviolenza

In occasione del TDOR 2023, Arcigay sceglie di portare un momento di riflessione in un luogo importante, simbolicamente e concretamente, per tante persone anche transgender: il Centro Antiviolenza di Piacenza: Lunedì 20 Novembre saremo lì per portare un fiore e spendere qualche parola in ricordo di chi non c’è più. Saranno presenti l‘Assessora alle Pari Opportunità, Serena Groppelli, e gli operatori dell’Unità di Strada della Cooperativa Onlus “Lotta contro l’emarginazione”