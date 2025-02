F1 Schools, il Team Marconi Racing si qualifica alle fasi nazionali: “Già al lavoro per migliorare la vettura” – AUDIO

F1 Schools, il Team Marconi Racing dell’istituto ISII Marconi ottiene il quarto posto in regione e si qualifica alla fase nazionale. Parliamo della sfida tra prototipi di miniature di vetture di Formula 1 ad aria compressa.

Prototipi che sabato 8 febbraio, a Imola, si sono sfidati appunto nella fase regionale. Il brillante quarto posto (e primo posto provinciale) ha permesso alla squadra piacentina di staccare il biglietto per la fase nazionale. Una competizione che complessivamente sta coinvolgendo 26 mila istituti da 60 paesi.

Ma in cosa consiste F1 Schools? Ogni team doveva realizzare una miniatura di una vettura di F1, vettura destinata a scontrarsi con quelle di altre scuole. Si tratta di un modello a propulsione ad aria compressa: a condurlo sono due piloti che sfideranno quelli di un altro Istituto su un rettilineo di 24 metri. La macchina vincitrice è quella che arriva intatta, e nel minor tempo possibile, al traguardo.

Come detto, il primo obiettivo è stato raggiunto. Una grossa soddisfazione, come spiega la studentessa Maria Sofia Barocelli.

“Devo dire che sono elettrizzata, come il resto del team. Per quanto riguarda la macchina, quella che abbiamo portato in gara era una miniatura in PLA, materiale che si utilizza nella stampa 3D, perché appunto tutti i componenti della macchina ideati e poi realizzati da noi sono stati appunto fatti con stampaggio 3D”.

Quali sono le emozioni che avete provato e cosa significa questa gara per voi?

“Allora, ci tengo ad aggiungere che oltre ad essere il quarto posto a livello regionale è anche il primo posto a livello provinciale, perché la nostra non era l’unica scuola della provincia a partecipare. Per cui, appena l’abbiamo scoperto siamo esplosi letteralmente di gioia. Perché è il primo anno che la nostra scuola partecipa a questo tipo di competizione, mentre altre avevano già più esperienza. Siamo fieri del lavoro che abbiamo fatto fino adesso e ci stiamo impegnando molto per quanto riguarda la prossima fase”.

Adesso c’è un altro appuntamento importante che è quello del 12-13 aprile, le Finali Regionali alla Dallara Academy a Varano de Melegari, in provincia di Parma, che è poi un tempio per chi è appassionato di auto da corsa.

Che aria si respira nel team in vista di questo appuntamento e soprattutto come vi state preparando?

“Non appena abbiamo conosciuto i risultati di sabato abbiamo subito iniziato a pensare alle modifiche eventuali e a come poter produrre i pezzi nuovi: perché il regolamento è cambiato ovviamente, essendo la fase successiva. Stiamo già pensando anche a come poter ampliare il nostro brand, a come spargere la voce e voi di Radio Sound ci state dando una grandissima mano per questo. Stiamo già organizzandoci nei pomeriggi per poter continuare il nostro progetto”.

“Un ringraziamento sentito va alle aziende del territorio che ci hanno sostenuto in questi mesi: NRG, Valtidone Scavi, Li.Be, Tecnoincisioni, Si.Re, Fortitude e So.Co.Met. E naturalmente Radio Sound”.

Social: https://www.instagram.com/marconiracing_/

Tik Tok.