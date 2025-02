F1 Schools cominciano le qualifiche per il Team Marconi Racing sabato 8 febbraio la prima sfida ad Imola – AUDIO

F1 Schools cominciano le qualifiche per il Team Marconi Racing dell’ISII Marconi di Piacenza. Una sfida tra prototipi di miniature di vetture di Formula 1 ad aria compressa che si sfideranno Sabato 8 Febbraio dalle ore 10,30 a Imola. Una competizione che vede globalmente in gara 26 mila istituti da 60 paesi.

F1 Schools, la gare

“La gara si svolgerà sabato 8 febbraio – ci racconta Matteo Marina del team piacentino – dalle 9 ci sarà la registrazione dei team e dopo il discorso di accoglienza dalle 10.30 cominceranno le gare effettive”.

Intervista con gli studenti Matteo Marina e Maria Sofia Barocelli

F1 Schools, la sfida

“La sfida consiste in un percorso composta da un rettilineo di 24 metri, vince il prototipo, ricordo di una vettura di formula uno in miniatura, che arriva prima al traguardo ma a patto che lo tagli rimanendo integro”.

F1 Schools, la fase successiva

“Una volta superate le qualifiche – racconta Maria Sofia Barocelli anche lei parte del Team – i primi 8 classificati avranno la possibilità di accedere alla fase nazionale. Pensiamo che la vnostra macchina abbi aottime possibilità di potersi qualificare”.

Un lavoro di team

“Il nostro è stato un lavoro che ci ha visto impegnati in questi mesi insieme nella realizzazione di ogni fase del progetto, dalla progettazione alla realizzazione della macchina. Un aspetto importante di questo lavoro è stato proprio averlo fatto in squadra, un’esperienza davvero formativa abbiamo operato come un vero team di formula 1”.

I supportes

“Un ringraziamento sentito va alle aziende del territorio che ci hanno sostenuto in questi mesi: NRG, Valtidone Scavi, Li.Be, Tecnoincisioni, Si.Re, Fortitude e So.Co.Met. E naturalmente Radio Sound”