Spaccata in un negozio di via Conciliazione, ladri bloccati e arrestati subito dopo il colpo

Nella sera di martedì 12 febbraio 2025 le Volanti della Questura di Piacenza hanno proceduto all’arresto in flagranza di due cittadini italiani, di 35 e 39 anni. Devono rispondere di furto aggravato con violenza alle cose commesso ai danni di un esercizio commerciale, una fioreria in via Conciliazione.

I malviventi, utilizzando strumenti atti allo scasso, hanno danneggiato la vetrata di ingresso riuscendo ad introdursi all’interno del locale per poi forzare il registratore di cassa e appropriarsi di quanto ivi contenuto.

Tuttavia, durante la spaccata, a causa dei forti rumori causati dall’infrangersi della vetrata, alcuni passanti li hanno notati e hanno immediatamente contattato il numero di emergenza segnalando quanto stesse accadendo.

Giunta tempestivamente sul posto, la Volante ha rintracciato nelle vicinanze due persone corrispondenti alla descrizione fornita dai segnalanti. Gli stessi in effetti erano in possesso di strumenti atti allo scasso, tra cui un martello, pinza e cacciavite, e di una esigua somma di denaro contante. Inoltre, uno dei soggetti presentava una lieve ferita, verosimilmente riconducibile proprio all’atto di intrufolarsi all’interno del negozio attraverso i vetri infranti.

Pertanto, colti in flagranza di reato mentre si allontanavano dal posto con i mezzi ed il provento del reato, entrambi sono finiti in manette. Per loro si terrà il processo per direttissima.