Teatro Municipale di Piacenza Stagione 2023 al via la campagna abbonamenti – AUDIO

Teatro Municipale di Piacenza apre la stagione 2023/2024 inizia il 15 Dicembre prossimo, con un cartellone fatto di celebrazioni, i 220 del gioiello piacentino e i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini e i 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini.

Un Cartellone ricco quello della stagione 2023/2024 abbiamo parlato con la Dottoressa Cristina Ferrari direttore artistico del Teatro Municipale.

Teatro Municipale Piacenza stagione che celebra 220 anni

“Quest’anno celebriamo i 220 anni il nostro teatro e quindi la stagione lirica e non solo saranno un festeggiamento – ha anticipato la Dottoressa Cristina Ferrari Direttore Artistico del Teatro Municipale – sarà l’occasione per festeggiare questo traguardo ogni giorno”.

“Per questo abbiamo pensato ad una stagione perticolarmente ricca di attrattiva con titoli popolari ma scegliendo anche delel cose che non si sentono più da molto tempo oppure rari ma in grado di stuzzicare la curiosità del nostro amato pubblico”.

Teatro Municipale Piacenza stagione aperta ai giovani

“Arrivare ai giovani è una delle prerogative fondamentali della progettualità artistica della Fondazione Teatri – racconta Cristina Ferrari – ovvero quella di lasciare sempre più spazio a un cartellone giovani, dedicato a loro e pensato per loro”.

“Opere, spettacoli che nascono proprio con questo intento che li vede coinvolgere, in un percorso didattico nelle scuole e poi anche partecipi a volte anche come attori principali, cantanti in teatro durante gli spettacoli”.

“Con un linguaggio pensato e scritto da giovani compositori proprio per i giovani”.

Teatro Municipale Piacenza l’Otello di G.Verdi

“Essendo il nostro un teatro di tradizione abbiamo concentrato principalmente le nostre forze su sei titoli d’opera estremamente impegnativi dal punto di vista della realizzazione, della produzione anche molto interessanti – ha anticipato Cristina Ferrari – inaugureremo la stagione con L’Otello di Giuseppe Verdi con una nuova produzione diretta dal giovanissimo ma affermato Leonardo Sini, la regia di Italo Nunziata con la presenza di un cast internazionale di grande rilievo con Gregory Kunde, Luca Micheletti, Francesca Dotto, i piacentini Mattia Denti e Andrea Galli”.

“Tra i punti fermi della nostra programmazione è bene ricordarlo daremo sempre spazio e professionisti piacentini”.

“Questo Otello è una coproduzione insieme ai teatri do Modena e Reggio Emilia“.

Teatro Municipale Piacenza – Anna Bolena di Gaetano Donizetti

“Sarà poi la volte – ha continuato Ferrari – di Anna Bolena di Gaetano Donizetti, con i Barochisti diretti da Diego Fasolis in un’altro nuovo allestimento con la regia di Carmelo Rifici, si tratta di una coproduzione importantissima con il LAC di Lugano arte e cultura sempre in collaborazione con i Teatri di modena e Reggio Emilia”.

“Anche in questo caso il cast è importantissimo e l’opera sarà eseguita esattamente come la prima volta. Sul palco Carmela Remigio sarà la protagonista, mentre l’esibizione sarà con strumenti antichi e la tonalità originale”.

Cenato anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini

“Non festeggeremo solo i 220 anni del Teatro Municipale ma nel 2024 ricadranno anche i 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini – racconta Ferrari – per questo porteremo sul palco del Municipale la Turandot.

“Sul palco ci saranno i Cori del Lirico di Modena e del Municipale di Piacenza, un’altra grande coproduzione con un cast internazionale di rilievo. Angelo Villari, Giacomo Prestia, Vittoria Yeo oramai diventata piacentina d’adozione e l’Orchestra dell’Emilia Romagna Arturo Tiscanini, diretti da Marco Guidarini in un allestimento che porta la firma di Giuseppe Frigeri”.

Teatro Municipale Piacenza – I due Foscari

“A seguire – ancora Ferrari – un’altro titolo Verdiano i due Foscari con il grande Baritono Luca Salsi, Marina Rebeka al suo esordio a Piacenza, il tenore Luciano Ganci, Antonio di Matteo”.

“Di questa produzione diretta da Matteo Beltrami e la Regia di Joseph Franconi Lee sarà realizzato il Dvd“.

Teatro Municipale Piacenza – Il Mosè in Egitto

“Dopo la pausa estiva torneremo – ha spiegato ancora Cristina Ferrari – con il Mosè d’Egitto di Gioacchino Rossini, con Michele Pertusi, Dave Monaco, Maria Battistelli e Mirco Palazzi tutti cantanti estremamente esperti nel repertorio rossiniano”.

“Saranno direti da Giovanni Di Stefano, si tratta di una nuova produzione che porta la firma in regia di Pier Francesco Maestrini coprodotta con il Comunale di Modena”.

La Vestale di Gaspare Spontini

“Il 2024 segnera il 250°anniversario della nascita di Gaspare Spontini a chiudere il cartellone delle opera sarà la Vestale – anticipa Ferrari – sarà una nuova collaborazione con il festival Spontiniano di Jesi(An)”.

“Ci sarà di Nuovo Carmela Remigio, tornerà Oreste Cosimo con la presena dell’Orchestra giovanile Luigi Cherubini e il coro del Municipale di Piacenza diretto dal Maestro Corrado Casati la direzione di Alessandro Benigni e Regia, scene e costumi di Gianluca Falaschi”.

Campagna abbonamenti e informazioni

“La campagna abbonamenti comincia giovedì 15 giugno – ha illustrato infine Ferrari – per le conferme, cambi posto o turno e tutte le informazioni utili sono reperibili sul sito ufficiale del Teatro Municipale o direttamente al botteghino”.