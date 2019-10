Riprende il campionato di serie A-1 femminile. Questo weekend si giocherà la quarta giornata di andata, per la Teco Corte Auto, dopo l’esordio in trasferta a Cagliari e l’incontro casalingo contro la Bagnolese. Un’altra trasferta impegnativa in tutti i sensi dove si dovrà volare di nuovo in Sardegna contro Norbello.

Squadra insidiosa il Norbello, costruita per viaggiare in alta classifica. In organico la numero uno italiana Colantoni Chiara, la numero 7, ex di turno, Cavalli Giulia e la numero 1 argentina, con classifica internazionale nelle prime 100 del mondo, Aruelles Camilla.

Sulla carta una squadra dove non esistono punti deboli con un organico equilibrato ed esperto. La formazione sarda, fino ad oggi, ha ottenuto un rotondo successo contro Coccaglio per 4-0 e perso contro a Castelgoffredo 4-0.

In casa Teco Corte Auto due vittorie. La prima con il Quattro Mori Cagliari 4-1, e la seconda contro la Bagnolese per 4-0. Successi che hanno evidenziato e hanno messo in mostra un buon mix: con le due straniere Ruta Paskauskiene e Sabitova Valentina in gran spolvero, seguite a ruota da una spumeggiante Barani Arianna.

Incontro che si prospetta apertissimo con Colantoni Chiara numero uno italiana in grande crescita. Con il proprio bagaglio tecnico potrebbe metter sotto entrambe le due straniere del Cortemaggiore.

Potrà succedere di tutto per il Cortemaggiore. Un gran bell’esame di riconferma ricordandosi sempre che nel proprio organico gireranno delle baby juniores.