Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad saluta il pubblico di Alseno con una vittoria: 3-0 al Rubiera

Congedo casalingo con il sorriso per la Rossetti Market Conad, che saluta il pubblico amico di Alseno con una bella vittoria per 3-0 contro il Giusto Spirito Rubiera nella penultima giornata del campionato di serie B2 femminile (girone F). Desiderose di riscatto dopo il tie break perso all’andata e quello del sabato precedente a Modena, le gialloblù di Federico Bonini hanno ben interpretato la gara, spuntandola sempre in rimonta nei primi due parziali serratissimi, mentre nel terzo – avanti 20-14 – hanno resistito al disperato tentativo reggiano, chiudendo 25-22.

Con il gioco orchestrato in cabina di regia da Pieroni, Alseno è stata trascinata soprattutto dall’opposta Noemi Chini, top scorer con 24 punti e autrice del punto finale, in doppia cifra al pari della schiacciatrice Serena Tosi (15); tra i buoni ingressi dalla panchina, quello della centrale Rossella Maruzzi (4 punti), mentre in difesa il libero Michela Musiari (tra l’altro ex di turno) ha dominato la scena a suon di recuperi.

Sabato il campionato della Rossetti Market Conad si concluderà con la trasferta mantovana di Rivalta (ore 19) a domicilio dell’Inox Meccanica. In classifica, la squadra di Federico Bonini è settima con 37 punti, a -1 dal Galaxy sesto.

ROSSETTI MARKET CONAD-GIUSTO SPIRITO RUBIERA 3-0

(28-26, 25-23, 25-22)

ROSSETTI MARKET CONAD: Pieroni 5, Stanev 5, Dall’Orso 9, Chini 24, Stellati, Tosi 15, Musiari (L), Gandolfi, Sesenna 1, Maruzzi 4, Marchetti, Toffanin. N.e.: Scalera (L). All.: Bonini

GIUSTO SPIRITO RUBIERA: Neri 4, Giva 5, Ferrari 18, Franchini 4, Cattini 8, Reverberi 12, Grisendi (L), Paolini. N.e.: Allamprese, Bertocchi, Spagnuolo. All.: Magnani