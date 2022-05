Tennis – Michele Brambilla profeta in patria: vince alla Vittorino il torneo di Terza

Vittoria tra le mura amiche per Michele Brambilla. Il giovanissimo tennista della Vittorino da Feltre, agonista della formazione Under 18 ma anche della squadra di Serie D, ha infatti vinto il Torneo di Terza categoria organizzato proprio dalla società biancorossa. Ai nastri di partenza ben cento giocatori provenienti non solo dal piacentino ma anche dalle province di Parma, Pavia, Cremona, Lodi e Reggio Emilia.

Il cammino

Superati agevolmente i turni preliminari, Brambilla è approdato in semifinale. Dove invece non sono riusciti ad accedere gli altri due tennisti della Vittorino, Michele Pontoglio e Samuele Frà. Ha dovuto fronteggiare il piacentino Nicholas Catelli del TC Borgotrebbia. Si è quindi riproposta la stessa gara già andata in scena appena un mese fa al Torneo di Primavera di Voghera, dove Brambilla e Catelli si erano affrontati nei quarti di finale conclusi con il successo del giocatore biancorosso. Allenato dai maestri Marcello Griffini e Lorenzo Garberi. Anche sui campi in terra rossa della Vittorino, Brambilla ha avuto la meglio vincendo il confronto 6-3, 6-1.

Nell’atto conclusivo del torneo, il giovane tennista della Vittorino da Feltre ha incrociato la racchetta con Bjorn Capra, portacolori del TC Fidenza. Ne è nata una finale intensa e ben giocata da entrambi i contendenti, con Brambilla capace di far valere il fattore campo e anche il suo maggior tasso tecnico, elementi che gli hanno permesso di chiudere il conto in 6-4, 63.

Per Brambilla, quindi, si tratta del secondo successo stagionale dopo la vittoria conquistata un mese fa proprio al Torneo di Primavera, a Voghera. Un successo che conferma la crescita agonistica e tecnica del giovane tennista della Vittorino, protagonista quest’anno, con i suoi compagni di squadra, anche di un’ottima stagione sportiva con la formazione che sta disputando i play off per la promozione in Serie C.

La premiazione è stata effettuata dal Presidente della Vittorino, Gianluigi Tedesco, alla presenza di un folto pubblico. Ottimo il lavoro svolto dal Giudice arbitro Stefano Frà.