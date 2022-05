Tennis – La Vittorino da Feltre vola in finale per la promozione in Serie C

La squadra maschile di tennis della Vittorino da Feltre compie un altro passo in avanti sulla strada che porta alla Serie C. Ieri, infatti, la formazione biancorossa composta da Michele Pontoglio (3.1), Michele Brambilla (3.1), Simone Frà (3.3), Simone Calabria (3.2), dal Presidente Gianluigi Tedesco (3.3), da Paolo Torre (4.2) e dal maestro Lorenzo Garberi (3.2), ha vinto l’incontro di semifinale dei playoff sbancando il campo del CT Laghi di Forlì. Ha guadagnato così l’accesso alla finale che mette appunto in palio la promozione in Serie C.

Il racconto del match

Partita subito in discesa per la squadra biancorossa. In vantaggio per 2-0 dopo i primi due incontri di singolo vinti da Pontoglio (7-6, 6-3 i parziali) e dal Presidente Tedesco (6-3, 6-3). Alla Vittorino da Feltre è poi bastato vincere anche il terzo singolare, che ha visto il ritorno in campo del maestro Lorenzo Garberi capace di imporsi all’avversario con un eloquente 6-0, 6-2. Ininfluenti, ai fini del risultato finale, gli ultimi due incontri. Il quarto singolare, perso da Brambilla al terzo set (6-4, 0-6, 4-6). E il doppio vinto dai biancorossi Calabria-Frà per 6-3, 6-4 per il definitivo 4-1 che ha sancito il successo della Vittorino da Feltre e il passaggio alla finale in programma domenica prossima sui campi di Via Del Pontiere.

Per festeggiare la promozione in Serie C, categoria da cui la Vittorino manca già da qualche anno, la squadra piacentina dovrà vincere il confronto secco con il Forum. Altra formazione forlivese che vanta nel proprio organico due giocatori classificati 2.7.

Il Presidente della Vittorino, Gianluigi Tedesco, componente della squadra maschile biancorossa