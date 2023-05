Tennis – Vittorino da Feltre travolgente al debutto in D1: 5-0 al Poviglio

Debutto vittorioso per la squadra maschile della Vittorino da Feltre nel campionato regionale di tennis Serie D1. Nella giornata di esordio, la formazione biancorossa composta da Luca Marco Bergonzi (2.5), Michele Brambilla (2.8), Michele Pontoglio (3.1), Paolo Torre (3.2) e Mirko Frà (3.2) e capitanata dal maestro Lorenzo Garberi, si è infatti imposta sui campi di casa contro il TC Poviglio con un perentorio 5-0.

Gara subito in discesa per la Vittorino da Feltre dopo il primo incontro di singolo, vinto dal biancorosso Bergonzi (6-0, 6-1 i parziali) a danno di Andrea Saccani. Un risultato ulteriormente arrotondato dalla successiva affermazione di Michele Brambilla contro Michele Anghinetti, al termine di una gara praticamente senza storia e conclusasi con un doppio 6-0.

Il punto della matematica vittoria è stato messo a segno nel terzo incontro di singolo da Michele Pojtoglio che. A cospetto di Alessandro Milo Pecorari, ha sfoggiato un’ottima prestazione premiata dal 6-1, 6-4 finale per il provvisorio 3-0.

Vittorino addirittura dilagante al termine della quarta partita di singolo. Vinta da Mirko Frà contro Paolo Cantarelli al termine di una contesa ancora una volta senza storia: 6-1, 6-0 il finale. Alla coppia Torre-Bergonzi il compito di mettere il sigillo sulla partita; l’incontro di doppio, che ha visto opposti i due giovani biancorossi a Michele Anghinetti e Alessandro Milo Pecorari, si è infatti concluso con un doppio 6-2 per il definitivo 5-0 in favore della Vittorino da Feltre.

“E’ stato un debutto addirittura al di sopra delle aspettative che premia meritatamente una squadra composta da atleti provenienti per la quasi totalità dal nostro settore giovanile e che, per non avendo ancora tanta esperienza, ha comunque dimostrato grande personalità e un’encomiabile carica agonistica. Affrontiamo questo campionato senza fare pronostici, con l’obiettivo di far fare esperienza ai nostri giocatori; vedremo poi strada facendo, in base ai risultati, a cosa puntare”.