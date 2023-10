Tennistavolo – Buona la prima per la Teco, successo in tutti i campionati

Esordio con vittoria in campionato per la Tennistavolo Cortemaggiore. La Teco Cattina (serie B2) batte 5-1 la Villa Romanò. Vincono anche le altre formazioni in Serie C1, C2, D1, D2 e D3. La squadra “ammiraglia” conquista due punti in un campionato che già dalla prima giornata si mostra impegnativo e molto competitivo.

Serie B2 nazionale maschile

VILLA ROMANÒ – TECO CATTINA 1-5

Teco Cattina: Pietro Calarco, Stefano Ferrini, Aleksandr Sazonov.

I tabellini:

Cuolovaris – Calarco 0-3 7-11/8-11/7-11

Pugliese – Sazonov 0-3 8-11/4-11/6-11

Armezzani – Ferrini 1-3 11-5/6-11/9-11/6-11

Pugliese – Calarco 3-1 11-6/8-11/11-8/15-13

Cuolovaris – Ferrini 2-3 11-8/6-11/12-10/9-11/10-12

Armezzani – Sazonov 2-3 11-4/6-11/11-7/5-11/8-11

Classifica Serie B2 nazionale maschile:

Teco Cattina 2

Montichiari 2

Silver Lining Milano 2

Marco Polo Brescia 2

Castelgoffredo 0

Nerviano 0

Villa Romanò 0

Bagnolese 0

Serie C1 nazionale maschile

COBI MECCANICA MODENA – TECO FUMARA 4-5

Teco Fumara: Lorenzo Armani, Michele Molinari, Roberto Negro, Simone Dernini.

Classifica Serie C1 nazionale maschile:

Teco Fumara 2

Rossetto Verona 2

Giara Ferrara 2

Vergato Sameola 2

Brunetti Castelgoffredo 0

Battistini San Polo di Torrile 0

Verix Poviglio 0

Cobi Meccanica Modena 0

Serie C2 nazionale maschile

PMF MODENA – TECO CATTINA 3-5

Teco Cattina: Francesco Colombi, Dylan Baroni, Francesco Armani.

Serie D1 nazionale maschile

BOLOGNA – TECO FUMARA 1-5

Teco Fumara: Nicolas Rossi, Mohamed El Azri, Yllias El Azri, Andrea Bragadini.

Serie D2 nazionale maschile

VALNURE – TECO FUMARA 0-5

Teco Fumara: Alessandro Ferrini, Marco Cacioli, Simone Miserotti, Anas El Azri.

Serie D3 nazionale maschile

VALNURE – TECO FUMARA 1-5

Teco Fumara: Marco Armani, Federico Vacca, Cristian Beduca.