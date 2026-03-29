Tennistavolo – Cortemaggiore: B-1 ko contro Mondovì, vittoria importante in B-2 a Brescia

29 Marzo 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport, Tennistavolo
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Penultima giornata di campionato con i riflettori puntati sulle serie nazionali B-1 e B-2.

🔴 SERIE B-1

Mondovì (CN) – Teco Cattina Cortemaggiore 5-3

Brutta battuta d’arresto per il Cortemaggiore, irriconoscibile contro un Mondovì già retrocesso. I due punti in palio avrebbero significato la salvezza matematica, ma l’occasione è stata sprecata.

Nonostante l’assenza del numero uno dei padroni di casa, Negrila, e l’inserimento del terza categoria Dondana, i piacentini non ne approfittano:

  • Calarco Pietro incappa in tre sconfitte pesanti (contro Torta e Dondana)
  • Sazonov parte bene battendo Palamarucci, ma poi cede a Torta
  • Conciauro, fin qui sempre affidabile, perde un punto pesante proprio contro Palamarucci

📊 Risultati principali

  • Dondana–Calarco 3-2
  • Palamarucci–Sazonov 1-3
  • Torta–Conciauro 0-3
  • Palamarucci–Calarco 3-0
  • Dondana–Conciauro 0-3
  • Torta–Sazonov 3-2
  • Palamarucci–Conciauro 3-1
  • Torta–Calarco 3-0

📈 Classifica

  1. Verzuolo Tonoli – 26
  2. Vigevano – 20
  3. Cus Torino – 18
  4. Aon Milano – 12
  5. Villa Romanò – 10
  6. Enjoi – 8
  7. Teco Cattina Cortemaggiore – 6
  8. Mondovì – 4

🟢 SERIE B-2

Open House Brescia – Teco Mete Cortemaggiore 3-5

Bella vittoria esterna per Cortemaggiore, che si impone a Brescia grazie soprattutto ai giovani.

  • Armani Lorenzo protagonista assoluto con tre punti
  • Milza Leonardo decisivo nel completare l’opera
  • Il giovane Elaazri Mohamed (17 anni) titolare a tempo pieno

📊 Risultati principali

  • Pasolini–Armani 1-3
  • Villesca–Elaazri 3-0
  • De Petra–Milza 0-3
  • Villesca–Armani 2-3
  • Pasolini–Milza 1-3
  • De Petra–Elaazri 3-1
  • Villesca–Milza 3-0
  • De Petra–Armani 2-3

📈 Classifica

  1. Poviglio – 26
  2. Marco Polo Brescia – 22
  3. Altavista Brescia – 16
  4. Teco Mete Cortemaggiore – 14
  5. Ripalta Cremasca – 8
  6. Open House Brescia – 8
  7. Battistini Parma – 8
  8. Cus Bergamo – 2

⚪ ALTRE SERIE

Serie C-1 nazionale

  • Arsenal RE – Teco Cattina 5-1

Serie D-1 regionale

  • Euromec Modena – Teco Costantini 4-3

Serie D-2

  • Costruzioni Generali Modena – Teco Devoti 0-7

Serie D-3 regionale

  • Audax Scolari RE – Teco 4-3

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