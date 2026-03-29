Tennistavolo – Cortemaggiore: B-1 ko contro Mondovì, vittoria importante in B-2 a Brescia

Penultima giornata di campionato con i riflettori puntati sulle serie nazionali B-1 e B-2.
🔴 SERIE B-1
Mondovì (CN) – Teco Cattina Cortemaggiore 5-3
Brutta battuta d’arresto per il Cortemaggiore, irriconoscibile contro un Mondovì già retrocesso. I due punti in palio avrebbero significato la salvezza matematica, ma l’occasione è stata sprecata.
Nonostante l’assenza del numero uno dei padroni di casa, Negrila, e l’inserimento del terza categoria Dondana, i piacentini non ne approfittano:
- Calarco Pietro incappa in tre sconfitte pesanti (contro Torta e Dondana)
- Sazonov parte bene battendo Palamarucci, ma poi cede a Torta
- Conciauro, fin qui sempre affidabile, perde un punto pesante proprio contro Palamarucci
📊 Risultati principali
- Dondana–Calarco 3-2
- Palamarucci–Sazonov 1-3
- Torta–Conciauro 0-3
- Palamarucci–Calarco 3-0
- Dondana–Conciauro 0-3
- Torta–Sazonov 3-2
- Palamarucci–Conciauro 3-1
- Torta–Calarco 3-0
📈 Classifica
- Verzuolo Tonoli – 26
- Vigevano – 20
- Cus Torino – 18
- Aon Milano – 12
- Villa Romanò – 10
- Enjoi – 8
- Teco Cattina Cortemaggiore – 6
- Mondovì – 4
🟢 SERIE B-2
Open House Brescia – Teco Mete Cortemaggiore 3-5
Bella vittoria esterna per Cortemaggiore, che si impone a Brescia grazie soprattutto ai giovani.
- Armani Lorenzo protagonista assoluto con tre punti
- Milza Leonardo decisivo nel completare l’opera
- Il giovane Elaazri Mohamed (17 anni) titolare a tempo pieno
📊 Risultati principali
- Pasolini–Armani 1-3
- Villesca–Elaazri 3-0
- De Petra–Milza 0-3
- Villesca–Armani 2-3
- Pasolini–Milza 1-3
- De Petra–Elaazri 3-1
- Villesca–Milza 3-0
- De Petra–Armani 2-3
📈 Classifica
- Poviglio – 26
- Marco Polo Brescia – 22
- Altavista Brescia – 16
- Teco Mete Cortemaggiore – 14
- Ripalta Cremasca – 8
- Open House Brescia – 8
- Battistini Parma – 8
- Cus Bergamo – 2
⚪ ALTRE SERIE
Serie C-1 nazionale
- Arsenal RE – Teco Cattina 5-1
Serie D-1 regionale
- Euromec Modena – Teco Costantini 4-3
Serie D-2
- Costruzioni Generali Modena – Teco Devoti 0-7
Serie D-3 regionale
- Audax Scolari RE – Teco 4-3