Tennistavolo Cortemaggiore, che gioia! L’Under 15 conquista il bronzo tricolore

Un altro risultato prestigioso per Tennistavolo Cortemaggiore: dopo il titolo italiano conquistato nell’Under 21 femminile, questa volta è l’Under 15 maschile a salire sul podio, conquistando la medaglia di bronzo nella gara a squadre nazionale.

In campo per Cortemaggiore i pongisti Pietro Calarco, Francesco Melilli e Andrea Bragadini, guidati in panchina da coach Alessandro Ferrini. Il terzo gradino del podio arriva grazie a tre successi di buona fattura, contro Eppan Bolzano (3-0); Ciatt Firenze (3-0) e Guspini (31). La cavalcata del team magiostrino si arresta solo in semifinale, con la netta sconfitta contro i campioni del Verzuolo (3-0).