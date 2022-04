Serie C – Lecco-Piacenza calcio, l’informativa sui biglietti

La società Lecco comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per la gara Lecco – Piacenza calcio in programma domenica 10 aprile 2022 alle ore 17:30 presso lo stadio “Rigamonti Ceppi” di Lecco, valevole per la 17^ giornata di ritorno del campionato Serie C 2021/2022.

Relativamente alla vendita dei ticket gara, Vi informiamo che gli stessi sono a disposizione presso il Circuito ETES – ONLINE.

Settore Ospiti Curva Sud, euro 10,00 compreso diritto di prevendita

PUNTO VENDITA – GOLD BET, Via Alessandria, 33 Piacenza

Orari

Lunedì 04.04.2022 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Martedì 05.04.2022 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Mercoledì 06.04.2022 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Giovedì 07.04.2022 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Venerdì 08.04.2022 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Sabato 09.04.2022 dalle ore 13:00 alle ore 19:00;

Prezzi per Lecco-Piacenza calcio

Distinti Ridotti euro 10,00

Distinti Interi euro 15,00

Tribuna Laterale ridotta euro 15,00

“” Laterale intera euro 20,00

“” Centrale ridotta euro 20,00

“” Centrale intera euro 25,00

“” d’onore euro 40,00

I prezzi sono compresi della quota di prevendita.

Ridotti: Over 65 anni, Donne e Under 18, Under 12 accompagnati maggiorenne ingresso gratuito.

I biglietti relativi al settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 09.04.2022. Informiamo inoltre che i Possessori di tagliando d’ingresso dovranno necessariamente presentarsi muniti di Green Pass ed indossare mascherina di tipo FFP2 (o superiore)