Tennistavolo – Teco Corte Auto, Barani e Roncallo conquistano il titolo italiano Under21 – FOTO

Arriva il sereno, dopo i tanti guai in casa Teco Corte Auto. Arianna Barani e Valentina Roncallo, le giovani da qualche tempo inserite nella rosa della serie A-1, vincono il titolo tricolore under 21.

Ai campionati italiani di tennistavolo under 21 di Terni, nella gara a squadre, le due giovani pongiste salgono sul tetto d’Italia portando davvero una bella botta di positività, dopo tanta sfortuna in casa magiostrina.

Alla vigilia delle gare l’allenatrice Svetlana Polyakova era uscita di scena perché positiva al covid, la Teco è stata costretta a schierare il tecnico di riserva Alessandro Ferrini.

Il cammino di Barani e Roncallo

Le due pongiste della Teco Corte Auto hanno condotto una gara esemplare fin dall’inizio: battendo prima la formazione sarda Muravera e successivamente Valle Camonica con due 3-0 convincenti. In finale c’è la corazzata Castelgoffredo, forte della italo-cinese Gaia Monfardini, titolare anche della nazionale italiana assoluta.

Gara assai combattuta quella di finale, perché Monfardini fa suoi i due singoli e Arianna e Valentina si trovano in svantaggio. Ma Sofia Mesceri cede a Barani e la Teco si porta sul 2-1. Nel doppio succede di tutto: il Castelgoffredo va in vantaggio 2-1 con una Monfardini in palla, ma da lì parte la riscossa magiorstrina. Non ci stanno le due piacentine: pareggiano con un 11-3 si va alla bella sul 2 a 2.

Barani e Roncallo vogliono vincere e staccano subito le avversarie, Monfardini cerca di tenere ma non riesce e il parziale si chiude con un perentorio 11-4 finale. Sul 2-2, Roncallo trionfa contro Mesceri e ne esce un secco 3-0 meritatissimo, si festeggia. È tricolore.