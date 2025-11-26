Baruffe e Abbracci, due incontri con la Scuola Genitori del CPP il 28 novembre e il 6 dicembre

Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti (CPP) propone a Piacenza due appuntamenti della sua Scuola Genitori, questa volta dedicati al mondo dell’infanzia e alla relazione educativa, riuniti sotto il titolo “Baruffe e Abbracci” ed entrambi guidati dalla pedagogista e formatrice CPP Marta Versiglia.

Il primo si terrà il 28 novembre e offrirà ai partecipanti una riflessione approfondita sul valore educativo dei conflitti quotidiani tra bambini e sul modo in cui i litigi possano trasformarsi in occasioni di crescita. Attraverso il Metodo Daniele Novara, la serata aiuterà madri e padri a riconoscere come le “baruffe” non siano semplici disturbi della convivenza, ma momenti significativi in cui i figli imparano a conoscersi, a dialogare e a misurarsi con i propri sentimenti.

Il percorso dedicato alle famiglie si completerà il 6 dicembre con “Baruffe e Abbracci – Il laboratorio dei piccoli grandi litigi”, uno spazio esperienziale rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni. In questo contesto i più piccoli saranno accompagnati, attraverso il gioco e attività guidate, a esplorare i conflitti in modo costruttivo, imparando a esprimere ciò che provano e a riconoscere il punto di vista dell’altro. Il laboratorio rappresenta un’opportunità preziosa per sviluppare competenze relazionali autentiche, in continuità con la visione educativa del CPP che da anni promuove la gestione positiva delle emozioni e dei litigi come parte fondamentale della crescita.

“Per i genitori i litigi dei bambini possono creare qualche difficoltà, ma non preoccupatevi, Insieme vedremo come sia possibile imparare ad affrontarli liberando mamma e papà dal ruolo di giudici” afferma Marta Versiglia, pedagogista e formatrice CPP, “Attraverso il Metodo Litigare Bene è possibile imparare, insieme ai bambini, a gestire i loro litigi comprendendo che si tratta di una cosa naturale, che avviene tutti i giorni, e che quindi non necessita di punizioni o di censure. I litigi possono essere vissuti in maniera serena, positiva e utile alla crescita. Basta utilizzare il giusto metodo”.

Informazioni

Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti, per informazioni è possibile visitare il sito del CPP ( https://www.metododanielenovara.it/prodotti/eventi/ ) o contattare il centro alla mail scuola.genitori@cppp.it o al 0523.498594

Il progetto Scuola Genitori



Progetto nato a Piacenza nel 2011 da un’intuizione del pedagogista Daniele Novara, la Scuola Genitori è stata realizzata in molte città italiane tra cui Milano, Piacenza, Roma, Brescia, La Spezia, Casale Monferrato, Pesaro, Rovigo, Lecco, Crema e Albenga.

La partecipazione di migliaia di mamme e di papà ha confermato che l’innovativa idea di mettersi dalla parte dei genitori risponde a un effettivo bisogno diffuso su tutto il territorio nazionale.

La Scuola Genitori è costituita da:

• Incontri, con esperti del CPP, aperti a genitori, insegnanti ed educatori per avere le opportune informazioni che servono per educare

• Laboratori pedagogici rivolti a piccoli gruppi per sperimentare indirizzi operativi in riferimento alle diverse fasi di crescita di bambini e ragazzi

• Incontri in coppia o individuali per affrontare specifiche difficoltà genitoriali (visita la pagina dedicata agli studi di consulenza per genitori)

In questi anni la Scuola Genitori è diventata un appuntamento atteso per rilanciare il proprio progetto genitoriale, per scambiare informazioni e orientamenti pratici e vivere al meglio il rapporto educativo con i figli.

Obiettivo della Scuola Genitori è attivare una comunità educante mettendo in rete e attivando le risorse che già esistono sul territorio.

Come attivare una Scuola Genitori sul tuo territorio?

Ogni territorio declina la Scuola Genitori in base ai propri bisogni. Il punto di partenza sono le serate con gli esperti del CPP, alle quali partecipano centinaia di genitori.

Puoi scrivere a scuola.genitori@cppp.it per ricevere un’ipotesi di progetto da valutare in base alle esigenze del tuo territorio.

