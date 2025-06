Tennistavolo – Cortemaggiore ospita l’Open nazionale, attesi 270 pongisti

Sono attesi 270 pongisti a Cortemaggiore sabato 21 e domenica 22 giugno per l’Open Nazionale di Tennistavolo, ultimo atto della stagione 2024/25. La manifestazione è inserita nel calendario agonistico Fitet/Coni. I pongisti arriveranno al Palazzetto dello Sport di Cortemaggiore da nove regioni – Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Marche e Trentino-Alto Adige – e da San Marino. Variegate le categorie, con formula ranking a sistema misto maschile-femminile.

A dirigere le gare saranno i giudici unici della manifestazione Tommaso Lombardi e Michele Sandoni, affiancati dall’organizzazione del sodalizio locale composta da Ettore Dernini, Nicolas Rossi, Michele Molinari, Simone Dernini, Marco Armani, Francesco Armani, Davide Minardi e Alessandro Ferrini.

Il programma

Sabato 21 giugno alle ore 9 sono in programma le gare Over 300 maschile e 2^-3^ femminile; alle ore 13 Over 1500 maschile e 3^-4^ femminile. Domenica 22 giugno alle ore 9 Over 3000 maschile e 4^ femminile; alle ore 13 Over 5000 maschile e 5^ categoria.