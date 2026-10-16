Tennistavolo – Cortemaggiore, seconda giornata di andata: trasferte a Parma e Trezzano in Serie B2 e C1

Dopo l’esordio casalingo al Palazzetto dello Sport di Cortemaggiore, contro Cadelbosco e Vallecamonica, sabato 17 e domenica 18 ottobre si disputeranno le prime trasferte della stagione 2026/2027.
SERIE B2: A PARMA È DERBY
Dopo la sconfitta di misura contro il Cadelbosco, una battuta d’arresto amara ma che, in base al nuovo regolamento, ha comunque fruttato un punto in classifica al Cortemaggiore, per la formazione piacentina è già tempo di tornare in campo.
La seconda giornata vedrà la TECO impegnata a Parma in un derby contro i cugini parmensi, reduci dalla sconfitta per 5-2 nella prima trasferta contro il Villa Romanò.
Il Cortemaggiore schiererà Conciuro, Milza e Armani, con Simone Dernini che, almeno per il momento, resterà alla guida della squadra nel ruolo di tecnico.
L’obiettivo sarà quello di cercare un risultato pieno, per riscattare la sconfitta dell’esordio e muovere ulteriormente la classifica.
SERIE C1: TRASFERTA A TREZZANO
Dopo la convincente vittoria per 5-2 contro il Vallecamonica, la formazione di C1 affronterà la prima trasferta stagionale a Trezzano.
Di fronte ci sarà una squadra che ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, conquistando una netta vittoria contro il Pieve Emanuele.
La TECO confermerà il terzetto schierato nella prima giornata, composto da Alex Sazonov e dai giovani Pietro Calarco e Mohamed Elaazri, con l’obiettivo di dare continuità all’ottimo esordio casalingo.
TUTTE IN TRASFERTA ANCHE LE ALTRE FORMAZIONI
Fine settimana impegnativo anche per le altre squadre della TECO, impegnate nei campionati di D1, D2 e con le due formazioni di D3.
Saranno complessivamente una ventina i pongisti chiamati a scendere in campo, tutti impegnati in trasferta nel Parmense, tra Parma e San Polo di Torrile.
Un fine settimana intenso, dunque, per i colori della TECO, con tutte le formazioni chiamate a confermare il buon lavoro svolto e a cercare risultati importanti in questo avvio di stagione.