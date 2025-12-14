Il Fiorenzuola passa di misura a Salsomaggiore: 1-0, decide un rigore di Antenucci. Araldi: “Vittoria importante in una gara complicata” – AUDIO

Secondo successo consecutivo per il Fiorenzuola che, dopo il 4-0 rifilato al Rolo, batte di misura anche il Salsomaggiore, non senza qualche brivido nel finale, e chiude il girone d’andata con il sorriso. I rossoneri di Araldi passano grazie a un rigore trasformato da Antenucci, concesso per un sospetto fallo di mano dei locali. Tre punti importanti per i valdardesi, che superano l’Agazzanese e tornano al quarto posto in classifica, a cinque lunghezze dal secondo posto occupato dalla Vianese. Al comando c’è sempre il Nibbiano Valtidone, unica squadra ancora imbattuta in questa stagione.