Il Fiorenzuola passa di misura a Salsomaggiore: 1-0, decide un rigore di Antenucci. Araldi: “Vittoria importante in una gara complicata” – AUDIO

14 Dicembre 2025 Redazione Calcio, Calcio dilettanti, Notizie, Sport
fiorenzuola
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Secondo successo consecutivo per il Fiorenzuola che, dopo il 4-0 rifilato al Rolo, batte di misura anche il Salsomaggiore, non senza qualche brivido nel finale, e chiude il girone d’andata con il sorriso. I rossoneri di Araldi passano grazie a un rigore trasformato da Antenucci, concesso per un sospetto fallo di mano dei locali. Tre punti importanti per i valdardesi, che superano l’Agazzanese e tornano al quarto posto in classifica, a cinque lunghezze dal secondo posto occupato dalla Vianese. Al comando c’è sempre il Nibbiano Valtidone, unica squadra ancora imbattuta in questa stagione.

Le parole di Araldi dopo Salsomaggiore-Fiorenzuola

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover