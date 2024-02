Tennistavolo – Doppia vittoria per il Cortemaggiore che chiude prima e vola ai playoff scudetto

Nell’impegnativa trasferta siciliana di Palermo il Tennistavolo Cortemaggiore – nell’ultimo concentramento del campionato di serie A1 paralimpico classe 11 – fa bottino pieno e chiude la regular season in testa alla classifica, staccando il pass per i playoff scudetto. Squadra al gran completo con Marco Cacioli, Simone Miserotti, Alexia Veronesi e Giacomo Abbate, aggregato alla squadra a campionato in corso. I pongisti piacentini non hanno sbagliato nulla e sono usciti con altre due convincenti vittorie.

“La squadra che sta dimostrando solidità. Ora bisogna solo continuare a lavorare, le premesse per fare bene ci sono tutte. Sicuramente il club sarà protagonista”.

TENNISTAVOLO CORTEMAGGIORE – SPORT CLUB ETNA 3-0

Incontro che poteva essere insidioso in apertura. Marco Cacioli gioca bene e vince il primo singolare che vale doppio contro Ionut Galletti. Replica Miserotti in gran palla che segue il socio e batte Carmelo Calcagno sul 2-0. Si va a giocare il doppio: entra Abbate, nuovo arrivato a campionato avanzato, al posto di Miserotti e ne esce un incontro equilibrato e tirato. Ma anche qui mai in discussione: gli avversari le tentano tutte ma il duo piacentino risulta superiore.

CACIOLI-GALLETTI 3-0 11-6/11-5/12-10

MISEROTTI- CALCAGNO 3-0 11-7/11-4/11-7

ABBATE CACIOLI- GALLETTI CALCAGNO 3-0 11-5/11-9/11-7

TECO CATTINA – SANTA TECNA NULVI SASSARI 3-0

Sulla carta incontro più semplice. Largo ad Abate e Veronesi, il risultato è un altro netto 3-0.

CACIOLI-PIRESDDA 3-0 11-4/11-5/11-4

VERONESI-ROZZO 3-0 11-2/11-9/11-6

ABBATE MISEROTTI – PIREDDA ROZZO 3-0 11-2/11-3/11-3

CLASSIFICA FINALE REGOLAR SEASON