Tennistavolo – La Teco Cattina a Palermo a caccia del pass per i playoff

Si disputerà sabato 3 e domenica 4 febbraio, presso la palestra universitaria di “San Saverio” a Palermo, l’ultimo concentramento della serie A1 maschile paralimpica di classe 11. Il Tennistavolo Cortemaggiore si presenta all’appuntamento in testa alla classifica. L’obiettivo sarà quello di arrivare nelle prime due classificate, posizioni che daranno accesso al passaggio ai play off in calendario a Cadelbosco (Reggio Emilia) il 6 e 7 aprile.

Primo avversario sarà il tennistavolo Club Etna, a sua volta a caccia di punti playoff, quindi il club di Cortemaggiore se la vedrà contro Santa Telca Nulvi Sassari, squadra ad oggi penultima in graduatoria. Ai piacentini basterà ottenere un risultato positivo su due incontri per accedere alla seconda fase della stagione.