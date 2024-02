Reagisce alla perquisizione e aggredisce gli agenti, bloccato con lo spray al peperoncino

Sabato sera denunciato un ragazzo italiano di 25 anni per porto di un coltello a serramanico, sanzionato amministrativamente anche per detenzione per uso personale di stupefacenti. Su segnalazione al 113, i poliziotti hanno fermato il ragazzo e lo hanno perquisito in via Anguissola.

Lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico. Lo stesso ha reagito agli agenti opponendo resistenza. Gli operatori si sono visti costretti a contenere i suoi tentativi di aggressione anche utilizzando lo spray al peperoncino. Come detto, il giovane è stato bloccato e infine denunciato.