Tennistavolo – Ioana Corburean si aggiudica il trofeo “La Rocca” all’Open di Cortemaggiore

Tennistavolo, tre giorni di gare a Cortemaggiore. Giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio, presso il Palazzetto dello Sport del paese si sono disputati i tornei validi per le classifiche individuali, con in campo atleti di diverse categorie sia maschili che femminili. Nella massima categoria, Over 450, aperta sia a uomini che donne, a spuntarla è stata la pongista rumena Ioana Corburean, la quale si è aggiudicata così il trofeo “La Rocca”.

Tennistavolo – I risultati

OVER 450

1 CORBUREAN IOANA – PRATO

3 MICHELON MARCO – CLES

3 TESSARI ROBERTO – GALLARATE

3 MESAROLI DARIO – VILLAZZANO

OVER 2000

1 BINI EMANUELE FORTIITUDO – BOLOGNA

2 COLOGARU PAUL – SPEZIA

3 BODGANOIC DJAN – VICENZA

3 SCAGLIONI GIOVANNI – SERMIDE

OVER 1000

1 PORTELLI FABIO SILVER – LINING

2 BALKOVIC VULCK – PADOVA

3 ORSINGHER AIAN – VILLA’ROMANO’

4 ROVERI AGOSTINO – FORTITUDO BOLOGNA

6° CATEGORIA

1 RIGOSI ALESANDRO MAIOR – BOLOGNA

2 ANDREOLI PIETRO – FERRARA

3 NITA ENRICO – ALFIERI DI FORLI

3 GALLINGANI GABRIELE -CASTENASO

5° CATEGORIA

1 ALESSANDRINI GIOVANNI MAIOR – BOLOGNA

2 PORTELLI MICHELE – PARMA

3 POMELI LUCA – S.POLO DI TORRILE

3 LEPROTTI LUCA – NETTUNO BOLOGNA

4° CATEGORIA

1 NOSTRI LUCA – LUGO

2 CALARCO PIETRO – CORTEMAGGIORE

3 GHIZZONI BISHLA – POVIGLIO

3 RONCACCIOLI WALTER – MODENA

FEMMINILE

1 BIANCHINI GIULIA – S.POLO DI TORRILE

2 HU GIOVANNA – CORTEMAGGIORE

3 L A MONICA CATI – FORTITUDO BOLOGNA

3 ZEDDA LIDIA – PARMA