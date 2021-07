Tennistavolo, Reggio Emilia continuerà a parlare piacentino: confermati Crotti, Ferrini e Ziliani

Crotti sarà al terzo anno nella società reggiana e avrà il ruolo di guida tecnica e giocatore in caso di necessità in A1; Ferrini e Ziliani affronteranno la B1 militando per il sesto anno nel sodalizio della città del Tricolore

Nel tennistavolo, Reggio Emilia continuerà a parlare piacentino. Si rinnova, infatti, l’esperienza nella città del Tricolore per un trio di pongisti della nostra provincia, confermati in blocco nel sodalizio presieduto da Paolo Munarini. Per il sesto anno, il magiostrino Luca Ziliani e il piacentino Stefano Ferrini difenderanno i colori di Reggio, mentre per l’altro atleta di Cortemaggiore, Mattia Crotti, quella in arrivo sarà la terza stagione nel sodalizio cittadino. Insieme, due stagioni fa hanno firmato la promozione dall’A2 all’A1.

“Avendo intrapreso la strada professionale da allenatore, le mie possibilità di allenamento sono diminuite e quindi questa scelta condivisa con la società è venuta un po’ di conseguenza. Mi stimola questa avventura nella costruzione della squadra e nella gestione tecnica e organizzativa quando arriverà il momento. Al contempo, sarò a disposizione come giocatore in caso di bisogno”. Quindi aggiunge. “Non ho mai preso in considerazione la possibilità di andar via da Reggio Emilia pur avendo deciso di non giocare più da titolare in A1. Rimango qui perché mi sono trovato molto bene in questi due anni e cerco di dare il mio contributo con l’esperienza maturata nel corso degli anni”.

“Reggio è una grande famiglia in tutte le sue componenti ed è una realtà che permette a un giocatore di ambientarsi in modo perfetto, giocare senza pressioni e problematiche interne e mettere le radici per creare qualcosa di bello. Di certo l’affidabilità ventennale ai massimi livelli era una base molto solida, in questi anni ho cercato di dare il mo contributo anche fuori dal campo per contribuire a far crescere ulteriormente una realtà che merita. La vittoria della scorsa stagione in B2 non è stata così facile perché con pochissime giornate il margine di errore era risicatissimo e inoltre c’erano squadre forti come per esempio Carrara.

E’ stato bello centrare l’en plein di vittorie, anche all’ultima giornata in formazione rimaneggiata. Inoltre, sono contento di aver dato il mio contributo anche in A1. Il prossimo campionato di B1 me lo aspetto molto impegnativo, con squadre rinforzate; spero si possa giocare con la formula piena a 14 giornate. Personalmente, accetto volentieri le sfide e son pronto a dare il massimo. Ringrazio la società per avermi accordato nuovamente la fiducia, oltre a quella di Cortemaggiore per aver permesso gli allenamenti durante la stagione”.