Sei vittorie in tredici incontri per il magiostrino Mattia Crotti, due successi pesanti all’esordio stagionale per Stefano Ferrini. Debutto nella massima serie per Luca Ziliani

Salvezza matematica con due turni d’anticipo. E’ già ora di verdetti per il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval nel campionato di A1 maschile, che nella sua prossima edizione vedrà nuovamente al via il sodalizio del presidente Paolo Munarini dove militano diversi pongisti piacentini. L’ufficialità è giunta venerdì sera al termine del ko del Frandent Group Cus Torino (penultimo davanti a Vigevano, a oggi le due formazioni candidate all’A2) sul campo della corazzata Top Spin Messina Fontalba (4-0). Nonostante osservasse il turno di riposo, Reggio può festeggiare il verdetto, dal momento che si è resa irraggiungibile non solo per Vigevano, ma anche per Torino, ferma a quota 2 punti quando mancano ancora due partite da disputare (quindi quattro punti in palio), con i reggiani già con 7 punti all’attivo.

Nella squadra, una delle “colonne” è il magiostrino Mattia Crotti, che ha contribuito al traguardo vincendo 6 partite su 13. Dopo la promozione dalla B2 alla B1 con la seconda squadra reggiana, il capitano Stefano Ferrini è stato chiamato a dar man forte a Reggio in A1 e non ha tradito le attese, con due vittorie su tre incontri. Nell’ultimo match disputato, inoltre, esordio in categoria per l’altro atleta di Cortemaggiore Luca Ziliani, altro protagonista della promozione in B1.

Soddisfatto il presidente Paolo Munarini

“Ci ricorderemo a lungo di questa stagione che sta giungendo al termine. Tra tante difficoltà per tutti, ma anche con tanta voglia di scendere in campo per dare continuità al nostro sport e al lavoro societario. Credo che le società impegnate nel massimo campionato italiano stiano dimostrando grande senso di responsabilità. Soprattutto grazie alla professionalità degli atleti. Per quanto ci riguarda, i ragazzi stanno dando tutto in termini di serietà e impegno. Dopo la promozione dall’A2 dell’anno scorso, siamo tornati in A1 con grande entusiasmo. La sfida è stata quella di competere al meglio con le altre formazioni. Avevamo un obiettivo iniziale, la salvezza, che abbiamo raggiunto con due giornate di anticipo. Questo ci dà fiducia per l’anno prossimo, con la consapevolezza di poter affrontare il nuovo campionato con buone prospettive di risultati. Ringrazio gli atleti, i tecnici, i dirigenti, i preziosi collaboratori e gli sponsor che continuano ad affiancarci nonostante il periodo generale difficile”.