Tenta di borseggiare una donna al supermercato: colto sul fatto, bloccato e arrestato dalla polizia

Nella tarda mattinata di ieri una volante, in servizio di controllo del territorio, è intervenuta all’Esselunga perché un soggetto cileno 53enne aveva borseggiato una donna ed è stato arrestato per furto aggravato.
L’anziana signora n’è accorta, ha reagito riprendendosi il portafogli e prontamente ha avvisato un addetto al reparto dei latticini. Quest’ultimo, supportato da personale della vigilanza, è riuscito a fermare il ladro che, nel frattempo ha tentato di allontanarsi dal supermercato, trattenendolo, in attesa dell’arrivo degli operatori delle volanti.
Si tratta di un soggetto specializzato nei borseggi ai danni di donne, soprattutto anziane, nei centri commerciali di tutto il Nord Italia, che nell’ultimo anno e mezzo ha accumulato una decina di denunce per questa tipologia di reati.
Si è constatato che il ladro subito dopo i colpi effettuati, era solito recarsi in negozi o ATM per utilizzare le carte bancomat ritrovate nei portafogli delle vittime, effettuando innumerevoli acquisti per svariati migliaia di euro.
Nella giornata odierna è previsto il rito della direttissima.