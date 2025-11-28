Frecciarossa, salva la fermata piacentina dopo il vertice col ministro Salvini

“Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a seguito della riunione di ieri con gli AD di FS e Trenitalia Stefano Antonio Donnarumma e Gianpiero Strisciuglio, conferma che il Frecciarossa 9330 manterrà le fermate a Parma e Piacenza almeno fino al 30 giugno del 2026”. La nota del ministero conferma che la riunione con i dirigenti di FS e Trenitalia è andata a buon fine.

“Nei prossimi sei mesi FS e Trenitalia monitoreranno l’effettivo utilizzo delle due tratte e a giugno prossimo sarà nuovamente fatto il punto sulla situazione. Soddisfazione da parte del Ministro Salvini che si è speso in prima persona per assicurare ai cittadini di Parma e Piacenza la prosecuzione del servizio”, continua la nota.

“Scongiurato il pericolo della sospensione della fermata del Frecciarossa di Piacenza. Dopo la nostra segnalazione al ministro Salvini, che riportava le preoccupazioni di cittadini e amministratori, e a seguito delle interlocuzioni con i vertici di FS e Trenitalia, arriva la conferma dal Mit che la tratta manterrà le fermate almeno fino a giugno del 2026. Bene così, grazie al ministro per il rapido intervento e per l’attenzione costante nei confronti della nostra comunità”. Così la senatrice piacentina della Lega, Elena Murelli.

“Il Frecciarossa 9330, come mi è stato confermato dall’amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio, manterrà fino ad almeno il 30 giugno 2026 le fermate nelle provincie di Modena, Parma e Piacenza. Ciò anche per verificare se sia possibile aumentare il numero delle persone che utilizzano il predetto servizio”, così la nota del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione Tommaso Foti.

“La retromarcia di Ferrovie dello Stato e Trenitalia è un’ottima notizia per i piacentini: fin da subito ci siamo mossi, come Regione, anche con il fondamentale interessamento del presidente de Pascale e dell’assessora Priolo, per evitare la soppressione della fermata di Piacenza (così come quelle di Parma e Modena) del Frecciarossa 9330. La nostra presa di posizione forte e compatta, come consiglieri regionali di centrosinistra, ha dato i suoi frutti. Questa decisione, annunciata stamattina, permetterà ai cittadini della provincia di Piacenza di restare connessi con Roma con un treno diretto ad alta velocità”. Così in una nota il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd).

“La conferma della fermata del Frecciarossa 9330 a Piacenza è una notizia importante per la nostra città e per tutto il territorio emiliano”, dichiara il consigliere regionale Lodovico Albasi. “Il ripristino di questo collegamento diretto con Roma tutela pendolari, studenti e professionisti che ogni giorno contano su un servizio essenziale”.

“Il gioco di squadra paga sempre: la nostra presa di posizione regionale insieme al presidente de Pascale e dell’assessora Priolo, insieme a quella della sindaca Tarasconi e della parlamentare De Micheli, ha dimostrato come la collaborazione tra istituzioni a diversi livelli possa affrontare e risolvere problemi concreti per i cittadini. Un esempio concreto di come un lavoro coordinato tra enti regionali, locali e nazionali, Governo incluso, sia fondamentale per garantire continuità, qualità e affidabilità dei servizi ferroviari. In sede regionale continuerò a sostenere tutte le iniziative utili a mantenere collegamenti stabili e una mobilità sicura e moderna per Piacenza”. Il commento di Lodovico Albasi, consigliere regionale del Pd.

“La decisione di Ferrovie dello Stato e di Trenitalia di mantenere le fermate serali a Parma e a Piacenza del Frecciarossa 9330 è un risultato importante, frutto della mobilitazione di un intero territorio che si era visto privato di un collegamento diretto dell’Alta Velocità ferroviaria. Occorre ringraziare i Comuni, la Regione, le altre istituzioni locali che si sono spese in maniera unitaria per scongiurare un inaccettabile impoverimento dell’offerta di mobilità, ottenendo l’intervento del Ministero”. Così la parlamentare del Partito Democratico Paola De Micheli.

