“La forma della città. Pasolini e la tutela del patrimonio culturale”, incontro martedì 2 dicembre 

Martedì 2 dicembre alle 17,30 nell’Aula magna del Seminario vescovile in via Scalabrini 67 si terrà la conferenza “La forma della città. Pasolini e la tutela del patrimonio culturale”.
Parteciperanno Roberto Chiesi, direttore dell’Archivio Pasolini presso la Cineteca di Bologna, e Raffaele Milani, dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, presidente della sezione di Bologna e vice-presidente regionale di Italia Nostra. Durante l’incontro sarà proiettato il video “Pasolini e… la forma della città” (durata 17 minuti).
La conferenza intende ricordare l’impegno culturale di Pasolini a 50 anni dall’uccisione e rientra nel ciclo per il 70° anniversario di Italia Nostra.