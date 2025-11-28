“La forma della città. Pasolini e la tutela del patrimonio culturale”, incontro martedì 2 dicembre 

Martedì 2 dicembre alle 17,30 nell’Aula magna del Seminario vescovile in via Scalabrini 67 si terrà la conferenza “La forma della città. Pasolini e la tutela del patrimonio culturale”.

Parteciperanno Roberto Chiesi, direttore dell’Archivio Pasolini presso la Cineteca di Bologna, e Raffaele Milani, dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, presidente della sezione di Bologna e vice-presidente regionale di Italia Nostra. Durante l’incontro sarà proiettato il video “Pasolini e… la forma della città” (durata 17 minuti).

La conferenza intende ricordare l’impegno culturale di Pasolini a 50 anni dall’uccisione e rientra nel ciclo per il 70° anniversario di Italia Nostra.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy